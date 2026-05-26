Record în Republica Moldova: peste 70% din energia consumată azi a fost acoperită din surse regenerabile

2 minute de citit Publicat la 18:07 26 Mai 2026 Modificat la 18:07 26 Mai 2026

În ultimii cinci ani, capacitățile de producere a energiei regenerabile din Republica Moldova au crescut de peste 12 ori. Foto: Getty Images

Peste 70% din consumul de energie din Republica Moldova de astăzi a fost acoperit din surse regenerabile. Recordul a fost anunțat de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, chiar în ziua în care președinta Maia Sandu a convocat Consiliul Național de Securitate pentru a lua măsuri care vizează securitatea energetică a țării. Ministrul Junghietu a spus că aceste date arată că Republica Moldova și-a redus dependența de importuri pentru acoperirea necesarului de energie, relatează TV8.

„Peste 70% din energia consumată azi vine din surse regenerabile — energie curată, sigură și mai accesibilă pentru oameni. Aproape 40% din energia consumată este produsă aici, acasă, din surse regenerabile, iar alte 36% din consum au fost acoperite din energie verde de import. Anul trecut, în aceeași perioadă, produceam local doar 25%. Acest lucru înseamnă mai puțină dependență de importuri, mai multă siguranță pentru cetățeni și facturi mai stabile”, a declarat ministrul Dorin Junghietu.

În ultimii cinci ani, capacitățile de producere a energiei regenerabile din Republica Moldova au crescut de peste 12 ori, de la 77 de megawați la peste 1 gigawatt. Acest lucru s-a datorat investițiilor în panouri solare, energie eoliană și sisteme moderne de stocare, potrivit ministrul Energiei.

„Este una dintre cele mai rapide transformări energetice din regiune. Investim în panouri solare, energie eoliană și sisteme moderne de stocare, pentru ca Moldova să aibă un sistem energetic mai sigur și mai puternic. Pas cu pas, construim o Moldovă care produce mai multă energie acasă”, a adăugat Dorin Junghietu.

Până în anul 2030, Republica Moldova a stabilit ținte strategice ambițioase în domeniul energiei: cel puțin 27% energie din surse regenerabile în consumul final brut și cel puțin 31,2% de energie electrică din surse regenerabile în consumul final brut de energie electrică. Securitatea energetică, pe masa Consiliului Național de Securitate Anunțul ministrului Energiei a venit în ziua în care președinta Maia Sandu a convocat Consiliul Național de Securitate. Securitatea energetică a țării și măsurile preventive necesare pentru a proteja cetățenii și economia în fața unui potențial sezon rece dificil, au fost principalele subiecte discutate marți, 26 mai, în cadrul ședinței, potrivit newsmaker.md. Șeful Centrului de Management al Crizelor, Serghei Diaconu, a declarat la finalul ședinței că deciziile adoptate urmează să fie făcute publice în perioada următoare. „S-au discutat toate aspectele ce țin de complexul energetic, inclusiv cum să fim mai rezilienți, cum să securizăm infrastructura energetică și cum să acționăm pentru a proteja cetățenii. S-au luat mai multe decizii, toate vor fi publice”, a declarat Diaconu. Membrii Consiliului Național de Securitate au discutat despre posibilitatea ca criza energetică globală să persiste. „Acum suntem într-o perioadă de stabilitate. Trebuie să ne pregătim din timp, să luăm acțiunile din timp, pentru că atunci când o să ajungem în perioada mai complicată, toamnă, iarnă, să fim pregătiți”, a spus Diaconu. De asemenea, a fost abordată și necesitatea de a mări capacitatea de storcare a energiei regenerabile. Similar cu situația României, și în Republica Moldova producătorii de energie regenerabilă reclamă că Moldova cumpără energie dimineața și seara la prețuri mari, în timp ce surplusul produs ziua nu poate fi stocat. „S-a discutat inclusiv cum creștem capacitățile țării pentru a putea stoca energia și care sunt condițiile pe care le vom propune pentru ca cei interesați să mărească această capacitate să beneficieze de condiții mai avantajoase”, a precizat Diaconu. Anterior acestei ședințe Maia Sandu avertizase că dacă războiul din Orientul Mijlociu continuă,în Republica Moldova se vor scumpi nu doar carburanții, ci toate mărfurile, deoarece țara este dependentă total de importuri.