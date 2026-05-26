Budăi, despre Bolojan: Să convingi românii să nu-şi mai împrumute propriii bani statului - artă curată

Marius Budăi, fostul ministru al Muncii. Sursa foto: Agerpres

Deputatul PSD Marius Budăi a declarat marţi că premierul interimar Ilie Bolojan a reuşit "ce părea imposibil", şi anume să convingă românii să nu-şi mai împrumute propriii bani statului, având în vedere că în primele cinci luni ale lui 2026 populaţia a subscris la titlurile de stat Fidelis şi Tezaur cu aproape 4 miliarde de lei mai puţin faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, o scădere de circa 17%.

"'Performanţele' domnului Bolojan - un om care a reuşit ce părea imposibil! Să prăbuşeşti consumul - uşor. Să sugrumi investiţiile - la îndemâna oricui. Să aduci cea mai mare inflaţie din Europa - muncă de echipă. Dar să convingi românii să nu-şi mai împrumute propriii bani statului - asta este artă curată. Asta se numeşte geniu aplicat. În primele cinci luni ale lui 2026, populaţia a subscris la titlurile de stat Fidelis şi Tezaur cu aproape 4 miliarde de lei mai puţin faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, o scădere de circa 17%. Nu este o cifră abstractă. Este semnătura neîncrederii. Este cetăţeanul român care s-a uitat la dobândă, s-a uitat la guvern, şi a spus simplu: 'Nu, mersi!'. Şi cine ar putea să-l judece? Acelaşi guvern care a tăiat pensii, a comprimat salarii, a austerizat tot ce mişcă şi acum se miră, cu o candoare dezarmantă, că oamenii nu mai vor să-i dea şi economiile de-o viaţă", a scris Budăi pe Facebook.

El a precizat că investitorii din Fidelis, foarte atenţi la semnalele economice, s-au retras cel mai mult - minus 28% faţă de 2025.

"Cu alte cuvinte, tocmai cei care ştiu să citească un bilanţ au fugit primii spre ieşire. Nu este panică. Este luciditate. Între timp, Comisia Europeană a confirmat oficial ceea ce simţea deja orice român la raft: stagnare economică, combinată cu cea mai mare inflaţie din UE. Ţinând cont şi că peste 54.000 de oameni şi-au pierdut locul de muncă, această combinaţie este numită tehnic de către economişti 'stagflaţie', iar românii o numesc, mai direct şi mai colorat, 's-a scumpit tot şi nu mai fac faţă', sau mai simplu 'sărăcie'. Demis prin retragerea încrederii Parlamentului, dar prezent la datorie cu o perseverenţă admirabilă, domnul Bolojan are şi un indicator care 'performează'. Acest indicator este precum o factură pe care ai plătit-o acum multe luni de zile, dar care tot apare în cutia poştală, mai mare de fiecare dată. Este practic singurul record care rezistă, singurul indicator care refuză să scadă - numărul celor dezamăgiţi", a afirmat Budăi.

Marius Budăi menţionează că Ilie Bolojan a reuşit performanţa istorică "de a guverna şi de a fi demis în acelaşi timp", producând pagube în ambele ipostaze simultan.