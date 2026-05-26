Adrian Năstase dezvăluie că în 1992 Corneliu Coposu i-a propus să fie candidatul PNȚCD la prezidențiale. De ce a refuzat

3 minute de citit Publicat la 19:06 26 Mai 2026 Modificat la 19:06 26 Mai 2026

Adrian Năstase, fost premier al României și președinte PSD. Foto: Agerpres

Adrian Năstase a dezvăluit, la podcastul „Ţeapă sau drept”, că în anul 1992 Corneliu Coposu, președintele Partidului Naţional Ţărănesc Creştin-Democrat (PNŢCD), i-a propus să fie candidatul formațiunii la alegerile prezidențiale de atunci. Fostul premier PSD a spus că nu era membru de partid la acea vreme și avea o relație apropiată cu Coposu, după ce au colaborat pentru aducerea în România a rămășițelor lui Nicolae Titulescu.

Fostul prim-ministru a spus că a refuzat oferta lui Coposu și a ales să candideze pentru Parlamentul României. La acea vreme el era ministru de Externe și nu mai era membru al Frontului Salvării Naționale (FSN)

„În 1992 Corneliu Coposu mi-a propus să fiu candidatul PNŢCD la alegerile prezidenţiale. Nu am acceptat, evident. (...)

Ne-am apropiat şi în 1992, o variantă la care s-a gândit Corneliu Coposu, pentru că nu eram membru de partid atunci. Evident, l-am refuzat şi am intrat în Parlament. Am fost ales, am fost ales ca preşedinte al Camerei, Adunării Deputaţilor, cum se numea şi pe urmă am continuat în politică”, a spus Adrian Năstase.

Fostul lider al PSD a declarat că a avut o relație apropiată cu Corneliu Coposu, după ce au colaborat pentru aducerea în țară a osemintelor lui Nicolae Titulescu

„Rămăsesem într-o legătură foarte bună, pentru că pe Corneliu Coposu îl invitasem să fie membru în Consiliul Consultativ al Ministerului de Externe şi împreună am lucrat pentru aducerea în ţară a osemintelor lui Nicolae Titulescu.

Într-un fel, lucrurile au pornit de la faptul că atunci când a murit Titulescu, în 1941, la Cannes, el nu a putut fi adus în ţară. Antonescu a fost împotrivă şi, în plus, nici nu prea aveau pe unde să îl aducă, pentru că erau zone de război, nemţii controlau, el a fost un mare adversar al lor. A existat chiar un plan de asasinare al lui, spune Genevieve Tabouis.

Dar Iuliu Maniu a încercat să îl convingă pe Antonescu să îl aducă în ţară. (...) Nu a fost de acord nici măcar cu o zi de doliu. (...)

Iuliu Maniu era cumva ataşat de Titulescu şi el i-a transmis ca un fel de legământ lui Corneliu Coposu să urmărească aducerea în ţară a osemintelor lui Titulescu, care lăsase în testamentul lui această dorinţă de a fi înmormântat la Braşov (...). Deci circuitul Iuliu Maniu, Corneliu Coposu împreună în comitetul internaţional, care a adus osemintele lui Titulescu în urma unui proces internaţional”, a mai declarat Adrian Năstase.

Fostul premier a mai declarat că PNȚCD este un partid care nu a avut capacitatea de a atrage oameni tineri și a rămas „legat” de o generație „care încetul cu încetul s-a stins”.

„PNŢCD-ul avea o moştenire foarte greu de gestionat şi foarte multe resentimente greu de reparat în noua perioadă. S-a şi văzut lucrul ăsta şi de aceea încercarea după aceea de a moderniza PNŢCD-ul, PNŢ-ul, adăugându-i CD-ul în coadă şi încercând să-l ducă de la stânga la dreapta, pentru că PNŢ-ul era un partid... (...)

Era un partid mai la stânga liberalilor, PNŢ-ul. Dar după aceea au trecut la dreapta prin intrarea cumva în PPE, în formulele conservatoare şi aşa mai departe. N-au avut capacitatea de a atrage oameni mai tineri şi ei au rămas cumva legaţi de o generaţie care încetul cu încetul s-a stins”, a mai afirmat Adrian Năstase.

Și fostul președinte Ion Iliescu a relatat în 2008 că în 1990 liderul ţărănist Corneliu Coposu i-a propus să candideze în fruntea listei PNŢCD, la primele alegeri organizate după evenimentele din decembrie 1989, dar nu a acceptat pentru că nu aveau „aceleaşi repere şi aceeaşi platformă de gândire”.

„Era în perioada acelor ani de început, în 1990. Domnul Coposu mi-a făcut-o (invitaţia - n.r.). El a murit prin '96. Deci, în perioada respectivă, în cadrul unor dialoguri, la un moment dat mi-a făcut invitaţia, mai pe la începutul dialogurilor noastre. Eu încă nu abordasem o poziţie activă de implicare a mea în structuri de partid, mai ales că aveam şi o anumită postură în poziţia pe care o aveam şi dânsul mi-a făcut o asemenea ofertă. I-am mulţumit...”, a amintit Iliescu.

Corneliu Coposu, om politic, discipol și colaborator al lui Iuliu Maniu, este considerat unul dintre părinţii democraţiei românești.