Preşedintele filialei PSD denunţă arborarea steagurilor Ungariei şi Ţinutului Secuiesc pe o investiţie finanţată de CNI

1 minut de citit Publicat la 19:01 26 Mai 2026 Modificat la 19:01 26 Mai 2026

Foto: INQUAM Photos/Manases Sandor

Preşedintele PSD Bacău, eurodeputatul Dragoş Benea, a denunţat, marţi, arborarea steagurilor Ungariei şi Ţinutului Secuiesc pe Cetatea Rakoczi din localitatea Ghimeş, în cadrul evenimentului care a marcat finalizarea lucrărilor de reabilitare a obiectivului.

Investiţia, în valoare de 1,3 milioane de euro, a fost asigurată de Compania Naţională de Investiţii.

"Cu greu putem găsi un afront mai mare adus imaginii noastre, ca români, mai ales în condiţiile în care în imediata vecinătate a cetăţii au fluturat steaguri ale Ungariei sau ale Ţinutului Secuiesc, o entitate politico-administrativă fictivă. E o formă grosolană de lipsă de loialitate faţă de România şi Guvernul ei, care a susţinut lucrările de reabilitare deşi, dacă e să gândim onest, nu putem spune că asta ar fi fost tocmai o urgenţă naţională", a scris marţi, pe Facebook, liderul PSD Bacău.

Dragoş Benea i-a acuzat şi pe prefectul USR al judeţului Bacău, dar şi pe preşedintele social-democrat al Consiliului Judeţean Bacău că au ignorat aceste aspecte.

"Nu există un combustibil mai bun pentru extremism decât tipul de aroganţă vădit de evenimentul de la Ghimeş, unde, cu mic, cu mare, autorităţile au sfidat tocmai însemnele statului în slujba căruia au jurat că se află şi care îi şi plăteşte pentru asta. O mare bilă neagră şi pentru prefect, şi pentru preşedintele CJ, inclusiv pentru primarii prezenţi la faţa locului care au uitat acasă eşarfa tricoloră pe care trebuie să o poarte, conform legii, atunci când reprezintă UAT-urile în cadru oficial, cum, de altfel, a fost şi evenimentul de la Ghimeş", a adăugat preşedintele PSD Bacău.

Potrivit imaginilor publicate de preşedintele PSD Bacău, între liderii UDMR prezenţi la evenimentul de la Ghimeş s-au numărat vicepremierul Tánczos Barna şi ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila.