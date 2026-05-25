O companie aeriană din Europa intră în faliment și anulează toate zborurile: Toți angajații au fost concediați

3 minute de citit Publicat la 11:44 25 Mai 2026 Modificat la 11:44 25 Mai 2026

Avion în zbor. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Odată cu criza petrolului provocată de atacul SUA asupra Iranului, aflată acum în a treia lună, a început deja seria companiilor aeriene mici și medii care solicită protecție împotriva falimentului.

Cel mai mediatizat colaps a avut loc atunci când, la începutul lunii mai, compania low-cost Spirit Airlines și-a închis definitiv toate operațiunile, după încercări anterioare de a ieși din două falimente precedente.

În alte părți ale lumii, compania low-cost de vacanțe Magnicharters a solicitat protecție împotriva falimentului în Ciudad de México, la aproximativ o lună după suspendarea tuturor zborurilor pentru ceea ce inițial spera să fie o perioadă de două săptămâni.

În China, compania regională din nord-vest Joy Air a solicitat protecție împotriva falimentului și a intrat în faza incipientă a procesului de restructurare la începutul săptămânii, după ce anulase toate zborurile încă din aprilie.

Zenith Aviation intră în administrare judiciară din cauza „problemelor de flux de numerar și a debitorilor neplătiți”

Cea mai recentă companie care a intrat în administrare judiciară — termenul britanic pentru protecția împotriva falimentului, asemănător cu Chapter 11 din SUA — este operatorul charter Zenith Airlines, potrivit publicației The Street.

Cu baza pe aeroportul London Biggin Hill, utilizat în principal pentru zboruri charter și aviație generală, Zenith vindea zboruri charter scurte în interiorul Regatului Unit și către țări europene apropiate, folosind o flotă formată din un Bombardier Learjet 45 și două aeronave Learjet 75.

„Compania se află într-o situație de insolvență din cauza problemelor de flux de numerar, a debitorilor neplătiți și a unor probleme istorice legate de proprietate și management”, a declarat Paul Hargreaves, administratorul Nexus Corporate Solutions desemnat să supravegheze cazul, într-o declarație pentru AIN.

Toate zborurile programate au fost anulate încă de la începutul lunii, în timp ce firma de administrare analizează dacă este posibil un proces de restructurare sau o eventuală preluare.

Toți cei 41 de membri ai echipajului și angajați administrativi au rămas acum fără loc de muncă, iar Autoritatea de Aviație Civilă din Regatul Unit a suspendat certificatul AOC al Zenith până la noi măsuri.

„Evaluăm activele companiei, îi ajutăm pe angajați să își revendice drepturile legale privind compensațiile de concediere și analizăm opțiuni care includ o posibilă salvare sau preluare, dacă acest lucru va fi considerat adecvat”, a mai spus Hargreaves.

Ce s-a întâmplat cu Zenith Air, compania charter din Londra

Zenith a fost achiziționată de grupul mai mare de administrare și charter aerian OPUL Jets în 2025, însă după ce compania a renunțat la ea în decembrie 2025, a operat folosind certificatele AOC închiriate de la alte companii charter.

Cele mai recente informații financiare disponibile public arată datorii de 1,9 milioane de lire sterline (aproximativ 2,6 milioane USD) la venituri de peste 14,2 milioane de lire sterline în martie 2025.

Datoriile estimate pentru perioada actuală sunt între 3 și 5 milioane de lire sterline.

Companii aeriene care au intrat în faliment în 2026

• Spirit Airlines: Cea mai mare închidere a unei companii aeriene din acest an a avut loc când Spirit Airlines a anulat toate zborurile rămase pe 2 mai. Deși compania solicitase anterior protecție Chapter 11 de două ori, creșterea explozivă a prețului combustibilului pentru avioane a reprezentat lovitura finală.

• Magnicharters: Compania mexicană low-cost și-a anulat toate zborurile până în mai 2026, într-o oprire a operațiunilor care a lăsat mii de pasageri blocați.

• Starflite Aviation: Companie cu sediul în Houston, Starflite Aviation a rămas fără licența AOC în martie 2026, pe fondul acuzațiilor FAA potrivit cărora proprietarii ar fi falsificat documente privind instruirea piloților pentru a evita audituri de siguranță.

• AlpAvia: Compania charter slovenă AlpAvia și-a închis de asemenea operațiunile în martie 2026 din cauza problemelor financiare.

• H-Bird: Compania charter H-Bird a fost declarată falimentară de un judecător suedez după ce și-a pierdut licența de operare la sfârșitul anului 2025.