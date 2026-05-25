Surse: Nicușor Dan are "o listă" cu variante de premier. Eugen Tomac este una dintre ele

Președintele Nicușor Dan are de vineri o listă scurtă cu câteva nume la care se gândește că ar fi variante de prim-ministru, au declarat pentru Antena3.ro surse oficiale. Pe listă se află și numele consilierului său, Eugen Tomac, considerat "favorit" pentru desemnarea ca premier.

Nicușor Dan nu a mai convocat consultări oficiale cu partidele parlamentare, fiind posibil ca în zilele următoare să îi convoace neoficial pe liderii acestora la Cotroceni pentru a-i informa care este alegerea sa pentru funcția de prim-ministru. Ulterior, el ar urma să anunțe public numele persoanei desemnate, care are termen 10 zile să formeze un guvern și să adune o majoritate în Parlament.

Surse politice susțin că este posibil și ca prima desemnare de premier să fie una "de sacrificiu", adică să pice in Parlament, pentru ca a doua oară, de frica alegerilor anticipate, partidele să fie mai dispuse să formeze o Coaliție și să accepte o altă variantă de prim-ministru.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul pe care îl conduce a încercat, și în mare parte a reușit, "să limiteze risipa și să corecteze nedreptățile", acesta fiind, în opinia sa, motivul pentru care cabinetul a fost demis prin moțiune de cenzură.

Potrivit lui Bolojan, PNL trebuie să intre într-un proces de reorganizare. "PNL a luat niște decizii în ultima lună și are de mers pe un drum, iar acel drum nu este al compromisurilor care ne compromit.

Totodată, Ilie Bolojan a declarat vineri că și PNL a contribuit la formarea percepției de neîncredere, la situația în care s-a ajuns anul trecut, la deficitele mari pe care le-a avut România. Liderul PNL consideră că România nu-și mai poate permite ca în opoziție să fie partide care, în afară de a contesta, n-au demonstrat niciodată nimic. Bolojan a precizat că PNL trebuie să se clarifice doctrinar.

Pe de altă parte, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, miercuri, într-un interviu pentru Adevarul.ro, un blocaj total în negocierile pentru formarea noului Guvern și a exclus orice variantă de colaborare atât cu Ilie Bolojan, cât și cu AUR. După consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan, liderul social-democrat a reiterat că partidul nu va susține un guvern minoritar. În același timp, Grindeanu susține că PSD „pleacă cu prima șansă” la formarea unei majorități, având cel mai mare grup parlamentar, și avertizează că un guvern tehnocrat ar fi „o variantă mult mai slabă decât un guvern politic”, deși nu exclude acest scenariu.

Prima rundă de consultări de la Palatul Cotroceni s-a încheiat în blocaj total, fără nicio formulă de majoritate, Nicușor Dan anunțând noi runde de discuții.

Fiecare partid exclude varianta celuilalt: PSD îl refuză pe Bolojan, PNL nu mai guvernează cu PSD, USR respinge și tehnocrații, AUR cere mandat, iar Nicușor Dan ia în calcul un premier tehnocrat: numele vehiculat fiind Delia Velculescu de la FMI. Totodată, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a reafirmat marți că nu există posibilitatea creării unui Guvern minoritar PSD din care să facă parte UDMR. Liderul UDMR a subliniat că “linia roșie” este AUR.

După ce prima rundă de consultări a eșuat, Nicușor Dan a convocat joi, la Palatul Cotroceni, o nouă rundă de consultări și a discutat cu reprezentanții grupurilor parlamentare Uniți pentru România și PACE – Întâi România, precum și cu parlamentari neafiliați. Și Grindeanu, și Bolojan au anunțat că au discutat cu mai mulți parlamentari neafiliați. ”Sunt oameni de ispravă”, a spus Grindeanu, în timp ce Bolojan a afirmat: ”Putem să colaborăm”.