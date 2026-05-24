Ilie Bolojan le-a transmis liberalilor că PNL merge în Opoziție: E un drum fără compromisuri, un drum al reorganizării

1 minut de citit Publicat la 15:19 24 Mai 2026 Modificat la 16:32 24 Mai 2026

Ilie Bolojan a vorbit de vremea când PNL va reveni la Guvernare. Foto: Hepta

Premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul pe care îl conduce a încercat, și în mare parte a reușit, "să limiteze risipa și să corecteze nedreptățile", acesta fiind, în opinia sa, motivul pentru care cabinetul a fost demis prin moțiune de cenzură.

Bolojan a fost prezent duminică, în calitate de președinte PNL, la Muzeul Național Brătianu, cu ocazia împlinirii a 151 de ani de la înființarea formațiunii pe care o conduce.

"Suntem la un final de ciclu de guvernare prin care acest partid a trecut.

Prin cei care am acceptat responsabilități administrative, prin colegii miniștri, prin colegii parlamentari care ne-au susținut, ne-am asumat să fim în linia întâi a răspunderii, pentru a corecta lucrurile care s-au acumulat negativ în țara noastră, recunoscând în primul rând că și noi suntem parțial responsabili pentru acest lucru și nu fugim de această responsabilitate.

Tocmai de aceea ne-am asumat această răspundere și am încercat să nu mai repetăm greșelile. Le-am spus oamenilor adevărul - ceea ce se poate și ceea ce nu se poate - fără să creăm așteptări pe care țara noastră, astăzi, nu le poate onora.

Am încercat să facem ordine în buget, stabilind reguli, având grijă de banul public, pentru că era singura șansă să facem asta", a spus el.

Ilie Bolojan: Am încercat să limităm risipa, să eliminăm privilegiile, iar Guvernul a căzut

"Oricine administrează ceva știe că, dacă nu elimini risipa, dacă nu faci dreptate, dacă nu corectezi privilegii, nu ai nicio șansă să te duci mai departe.

Iar dacă suntem la acest final de ciclu, dacă acest guvern a căzut, este pentru că am încercat, și în mare parte am reușit, să limităm risipa, să corectăm nedreptățile.

Asta a fost cauza principală pentru care acest guvern a fost demis", a apreciat liderul PNL.

Ilie Bolojan: Drumul PNL nu este al compromisurilor care ne compromit. Trebuie reorganizare

Potrivit lui Bolojan, PNL trebuie să intre într-un proces de reorganizare.

"PNL a luat niște decizii în ultima lună și are de mers pe un drum, iar acel drum nu este al compromisurilor care ne compromit.

Este un drum fără compromisuri slabe, un drum în care în primul rând trebuie să ne respectăm între noi, să ne respectăm deciziile, un drum al reorganizării partidului", a indicat el, adăugând că vrea, atunci când liberalii vor veni la putere, "să vină pregătiți și cu echipe de lucru capabile să îndrepte țara".