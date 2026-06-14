Patru din cinci companii vor electrificare urgentă. „Nu este prima criză a combustibililor fosili. Și nu va fi ultima”

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Patru din cinci directori de companii la nivel global spun că instabilitatea geopolitică a făcut electrificarea mai urgentă ca oricând. Un sondaj realizat pe aproape 2.000 de executivi din 18 țări arată că mediul de afaceri nu mai tratează renunțarea la combustibilii fosili ca pe o chestiune de mediu, ci ca pe o necesitate strategică – de securitate energetică și de predictibilitate a costurilor, scrie Financial Times.

Instabilitatea geopolitică a făcut ca electrificarea să devină mai urgentă pentru patru din cinci directori de companii care au răspuns unuia dintre cele mai ample sondaje corporative realizate după criza energetică din Orientul Mijlociu.

Dificultatea de a absorbi costurile cu energia a propulsat această temă în fruntea agendei companiilor preocupate de cum să-și electrifice operațiunile în mod rentabil.

Sondajul realizat pe aproape 2.000 de directori din 18 țări – inițiat de grupuri de mediu, dar condus independent și în afara membrilor acestora – a constatat, de asemenea, că 91% dintre respondenți consideră că trecerea de la echipamentele alimentate cu combustibili fosili la alternative electrice – cuptoare electrice, pompe de căldură sau vehicule – le-ar îmbunătăți securitatea energetică.

Dimitri de Vreeze, directorul executiv al DSM-Firmenich, companie chimică multinațională elvețiano-olandeză, a declarat că trecerea la energia regenerabilă și extinderea electrificării operațiunilor îmbunătățesc deja securitatea energetică a grupului și predictibilitatea costurilor.

„Companiile operează astăzi într-un peisaj energetic structural mai volatil, în care dependența continuă de combustibilii fosili expune companiile și economiile la șocuri recurente”, a spus el.

Roche, unul dintre principalii producători europeni de medicamente, care vizează electrificarea a 85% din flota sa de vehicule până în 2029, a subscris acestei viziuni.

„Experiența noastră arată că electrificarea poate contribui la consolidarea rezilienței operaționale și la susținerea continuității afacerii pe termen lung”, a declarat directorul executiv Thomas Schinecker.

Christian Hartel, președintele și directorul executiv al Wacker Chemie, multinațională chimică cu sediul la München, a precizat că peste 60% din energia utilizată în procesele companiei era deja bazată pe electricitate.

Sondajul a fost realizat de agenția Public First în numele grupurilor de mediu E3G, We Mean Business Coalition și Global Renewables Alliance, fără a viza însă membrii acestor organizații.

A acoperit Australia, Brazilia, China, Columbia, Franța, Germania, India, Indonezia, Japonia, Kenya, Nigeria, Filipine, Polonia, Africa de Sud, Coreea de Sud, Turcia, Marea Britanie și SUA.

Trei sferturi dintre cei chestionați au declarat că se așteaptă să înlocuiască majoritatea echipamentelor alimentate cu combustibili fosili până în 2030, însă 72% s-au plâns că politicile guvernamentale rămân în urmă și frânează tranziția spre electrificare.

„Aceasta nu este prima criză a combustibililor fosili și nu va fi ultima”, a declarat José Manuel Entrecanales, președintele executiv al ACCIONA, grupul spaniol de infrastructură, adăugând că dependența de combustibilii importați reprezintă o vulnerabilitate strategică.

„Ceea ce au nevoie companiile acum sunt rețelele, structurile de piață și cadrele de politici care să fie la înălțimea ambițiilor lor și să deblocheze întregul potențial al electrificării”, a spus el.

O extindere la scară largă și modernizarea rețelelor de distribuție vor fi necesare pentru a permite o electrificare mai amplă. Agenția Internațională pentru Energie estimează că investițiile anuale în rețele vor trebui să se dubleze până în 2030 față de actualele 400 de miliarde de dolari pe an.

AIE a afirmat în acest an că se preconizează că consumul de electricitate va crește de cel puțin 2,5 ori mai rapid decât cererea totală de energie în următorii cinci ani, impulsionat de consumul tot mai mare din industrie, vehiculele electrice, climatizare și centrele de date.

Electrificarea este văzută de susținătorii tranziției verzi ca o cheie a renunțării la arderea combustibililor fosili, deoarece electricitatea poate fi furnizată eficient și ieftin din surse curate. În unele țări, însă, combustibilii fosili precum cărbunele rămân o componentă majoră a sistemului energetic – inclusiv în China, cel mai mare emițător de gaze cu efect de seră din lume.

Sondajul a constatat că țările în curs de dezvoltare cu populație mare – Nigeria, Indonezia, India, Filipine, Columbia și Africa de Sud – se numărau printre cele cu cele mai ambițioase ținte de electrificare.