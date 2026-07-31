Pedro Sánchez reacționează după haosul din Ceuta: „O încălcare a integrității teritoriale a Spaniei”

2 minute de citit Publicat la 14:52 31 Iul 2026 Modificat la 14:52 31 Iul 2026

Premierul spaniol Pedro Sánchez. Foto: Getty Images

Premierul spaniol Pedro Sánchez a numit „o încălcare a integrității teritoriale” valul de treceri ilegale din Maroc în Ceuta, exclava Spaniei aflată în nordul Africii. Zeci de mii de oameni au ajuns în teritoriu pe uscat sau înot, cel puțin 19 au murit, iar Madridul a trimis militari și forțe suplimentare pentru a controla situația.

Premierul le-a transmis un mesaj de sprijin locuitorilor din Ceuta, după izbucnirea crizei migratorii, și a declarat că „întreaga Spanie este alături de ei”. El a vorbit și despre teama și presiunea resimțite de oamenii din micul teritoriu spaniol din nordul Africii.

„Înțelegem presiunea emoțională prin care trec locuitorii din Ceuta”, a spus Sánchez, potrivit Euronews.

Premierul spaniol a descris cele întâmplate drept „o încălcare a integrității teritoriale a Spaniei”, care „merită reproșul și condamnarea noastră la cel mai înalt nivel posibil”.

Sánchez a amintit și de criza asemănătoare din 2021 și a subliniat că atât Ceuta, cât și Melilla, cele două teritorii autonome spaniole aflate în nordul Africii, au nevoie de toată atenția guvernului. În acest context, el a dat asigurări că autoritățile vor mobiliza toate resursele necesare pentru protejarea orașului.

„Guvernul Spaniei va pune la dispoziție toate resursele statului pentru a garanta securitatea în Ceuta”, a declarat premierul.

În privința cauzelor crizei, Sánchez a spus că, potrivit discuțiilor purtate cu autoritățile marocane, creșterea numărului de intrări ilegale ar fi pornit de la „o interpretare făcută în interes propriu de grupările infracționale” a unei hotărâri judecătorești privind returnarea persoanelor care ajung în Ceuta înot.

Decizia instanței stabilește că persoanele interceptate pe mare nu pot fi trimise imediat înapoi în baza procedurilor aplicate celor care trec frontiera terestră. Potrivit guvernului spaniol, rețelele de trafic de persoane au prezentat această hotărâre drept o posibilitate de a evita returnarea în Maroc.

La final, Pedro Sánchez a apărat politica guvernului său în domeniul migrației și a susținut că Spania a reușit să reducă în mod constant numărul intrărilor ilegale.

„Am înregistrat o reducere constantă, de peste 30%, a sosirilor ilegale”, a încheiat premierul.

Mii de migranți au intrat în Ceuta, iar cel puțin 19 oameni au murit

Declarațiile lui Sánchez vin după ce zeci de mii de persoane au trecut din Maroc în Ceuta, pe uscat sau înot, într-un interval de aproximativ 24 de ore. Autoritățile spaniole și marocane au întărit paza la frontieră, iar Spania a trimis în zonă militari și forțe suplimentare de ordine.

Cel puțin 19 persoane au murit în timp ce încercau să ajungă în teritoriul spaniol, cele mai multe prin înec. Alte victime ar fi fost prinse într-o busculadă produsă în apropierea gardului de la plaja Tarajal.

Pe site-ul Departamentului spaniol pentru Securitate Națională a apărut inițial estimarea că peste 49.000 de persoane ar fi intrat ilegal în Ceuta, însă informația a fost ulterior ștearsă fără explicații. Presa spaniolă și surse din forțele de securitate au avansat estimări cuprinse între 30.000 și 49.000 de oameni.

Ceuta și Melilla sunt două orașe autonome spaniole situate pe coasta Africii de Nord și reprezintă singurele frontiere terestre ale Uniunii Europene cu Africa. Cele două teritorii se confruntă periodic cu tentative de trecere ilegală din Maroc, însă amploarea actualei crize are puține precedente.