Ciprian Ciucu a anunțat ce se va schimba mai exact în Parcul Herăstrău. Regenerarea a început cu malurile lacului

3 minute de citit Publicat la 14:23 31 Iul 2026 Modificat la 14:23 31 Iul 2026

Ciprian Ciucu a anunțat ce se va schimba mai exact în Parcul Herăstrău FOTO: Facebook/ PMB

Regenerarea Parcului Herăstrău a intrat în prima etapă, odată cu lucrările de consolidare a malurilor lacului, iar direcțiile de dezvoltare pentru următorii ani vor fi stabilite pe baza unei consultări publice la care au participat aproape 10.000 de bucureșteni. Rezultatele cercetării și planul de acțiune au fost prezentate vineri de primarul general Ciprian Ciucu, alături de reprezentanți ai societății civile și specialiști în peisagistică.

Potrivit datelor consultării publice desfășurate în lunile mai-iunie 2026, principalele priorități indicate de locuitori sunt îmbunătățirea calității apei lacului, modernizarea accesului la mal, mai multă vegetație și umbră, reabilitarea aleilor, amenajarea unei piste dedicate alergării și infrastructură separată pentru biciclete și trotinete.

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Primarul general Ciprian Ciucu a declarat că rezultatele consultării vor sta la baza etapelor următoare de proiectare și investiții.

„Parcul Herăstrău este cel mai important parc al Bucureștiului. Lucrările se vor face etapizat, iar datele din cercetare vor sta la baza temelor de proiectare pentru următoarele etape. Vom face un plan de management și investiții, un plan de acțiune pe termen lung pentru PMB”, a afirmat Ciucu.

Lucrările au început în șase zone

Prima etapă a proiectului s-a demarat în iunie 2026 și vizează consolidarea malurilor lacului. În prezent sunt deschise șase puncte de lucru, iar până acum au fost realizați 2,5 kilometri de drum tehnologic și au fost montați aproximativ 1.200 de metri pătrați de palplanșe. Lucrările sunt estimate să se încheie în toamna anului viitor.

În paralel, municipalitatea pregătește documentația pentru regenerarea întregului parc, în colaborare cu Fundația Comunitară București și Asociația Peisagiștilor din România – Filiala București-Ilfov.

Finanțare privată de 900.000 de euro

Consiliul General al Municipiului București a aprobat în această săptămână un parteneriat între PMB, Administrația Domeniului Public București, Fundația Comunitară București și Asociația Peisagiștilor din România.

Prin acest parteneriat sunt deja asigurați 900.000 de euro din finanțare privată. Primii 90.000 de euro vor fi folosiți pentru realizarea studiilor tehnice, inventarierea arborilor și elaborarea planului de gestionare a vegetației din zona pilot a Parcului Herăstrău Vechi.

Fundația Comunitară București își propune să atragă în perioada următoare până la 10 milioane de euro din donații și sponsorizări pentru continuarea regenerării parcului.

Ce își doresc bucureștenii

Consultarea publică arată că 43,8% dintre respondenți sunt nemulțumiți de starea actuală a Parcului Herăstrău, iar scorul mediu de satisfacție este de doar 2,56 din 5.

Cele mai importante solicitări sunt:

mai multe toalete publice permanente (85,5%);

mai mulți arbori și vegetație pentru umbră (78,6%);

reabilitarea aleilor (77,9%);

îmbunătățirea calității apei lacului (71,2%);

cișmele funcționale (68,9%);

mobilier urban modern (61,6%);

pistă dedicată alergării (58,5%);

acces mai bun la malul lacului (56,9%);

facilități pentru activități nautice (56,2%);

infrastructură separată pentru biciclete și trotinete (53,8%).

Aproximativ 1.600 de arbori vor fi evaluați

În perioada următoare vor fi inventariați și evaluați circa 1.600 de arbori aflați în apropierea malurilor lacului. Specialiștii vor analiza starea fiecărui exemplar și vor decide intervențiile necesare, iar arborii care nu mai pot fi salvați vor fi înlocuiți cu alții din aceeași categorie.

Inventarierea va fi realizată cu ajutorul unei platforme digitale GIS, iar rezultatele vor fi publice și vor constitui baza unui Registru Verde dedicat Parcului Herăstrău.

Regenerarea completă va dura aproximativ patru ani

După finalizarea lucrărilor la malurile lacului, proiectul va continua cu amenajarea aleilor și a accesului către apă, urmată de regenerarea zonei istorice a parcului și, ulterior, a zonei de nord.

Potrivit Primăriei Capitalei, întregul proces de regenerare a Parcului Herăstrău este estimat să dureze aproximativ patru ani.