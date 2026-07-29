O companie germană deschide o fabrică în Dolj. Va produce componente pentru Airbus și Boeing și va crea până la 500 de locuri de muncă

Noua unitate de producţie va realiza componente destinate aeronavelor comerciale de pasageri / sursă foto: Facebook - Lia Olguța Vasilescu

O fabrică de componente pentru industria aeronautică aparţinând companiei germane Diehl Aviation fost inaugurată, miercuri, în comuna Almăj, judeţul Dolj, în zona metropolitană a Craiovei, potrivit Agerpres.

Noua unitate de producţie va realiza componente destinate aeronavelor comerciale de pasageri, urmând să deservească programele principalilor constructori din industria aeronautică mondială, printre care Airbus, Boeing, Bombardier şi Embraer.

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„Faptul că un lider mondial în producţia de sisteme şi componente pentru aeronave comerciale, partener al unor companii precum Airbus, Boeing, Bombardier sau Embraer, a ales să investească aici confirmă că municipiul Craiova şi întreaga regiune au devenit o destinaţie atractivă pentru investiţiile cu valoare adăugată ridicată.

Craiova a fost aleasă datorită poziţiei sale strategice, infrastructurii de transport aflate într-o continuă dezvoltare şi forţei de muncă bine pregătite, susţinută de universităţile şi liceele noastre. Aeroportul Internaţional Craiova, Drumul Expres Craiova-Piteşti, viitoarele drumuri expres către Târgu Jiu şi Calafat reprezintă avantaje importante pentru investitorii care aleg această zonă", a spus primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu.

Potrivit primarului Craiovei, noua fabrică va produce componente pentru aeronave comerciale şi va crea, într-o primă etapă, până la 500 locuri de muncă, urmând ca, pe măsura dezvoltării activităţii, numărul angajaţilor să crească.

La rândul său, preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Cosmin Vasile, a afirmat că prin această investiţie arată că judeţul Dolj este atractiv pentru marii investitori.

„Consiliul Judeţean este un partener pentru tot ce înseamnă mediul economic. Politica noastră este să dezvoltăm, să aducem noi companii, să se creeze locuri de muncă. Vom crea un nou parc industrial, cel mai mare proiect pe care o autoritate judeţeană din sudul României îl are în derulare, unde ne dorim să aducem companii importante. Le mulţumesc reprezentanţilor Diehl Aviation pentru încrederea acordată Craiovei.

Sunt convinsă că acesta este doar începutul unei colaborări de lungă durată şi că investiţia va contribui la consolidarea poziţiei oraşului nostru ca unul dintre cele mai importante centre industriale şi tehnologice din România", a spus Cosmin Vasile.

La ceremonia de inaugurare a participat şi ambasadoarea Germaniei în România, Angela Ganninger, care a afirmat că deschiderea acestei fabrici în judeţul Dolj reprezintă şi un punct de cotitură important în dezvoltarea economică şi industrială a regiunii.

„Apreciez şi transmit cele mai calde felicitări întregii echipe Diehl Aviation şi partenerului lor român, Global Vision. Investiţia dumneavoastră este o dovadă a legăturilor economice puternice dintre Germania şi România, precum şi a atractivităţii Craiovei şi a judeţului Dolj pentru afacerile germane.

O infrastructură robustă a fost un factor-cheie în atragerea unui număr tot mai mare de companii germane în România, în ultimii ani. În această regiune, aceasta include accesul la rute de transport principale, apropierea de Aeroportul Internaţional Craiova, o varietate de parcuri industriale şi o forţă de muncă calificată provenită de la universităţile de top din regiune.

Germania şi România sunt parteneri politici, culturali şi economici apropiaţi. Nivelul ridicat de încredere şi parteneriatul dintre cele două ţări ale noastre se reflectă la toate nivelurile", a spus ambasadorul Germaniei la Bucureşti.