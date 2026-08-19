Comuna Cotești a semnat contractul pentru promovarea vinurilor reprezentative ale Vrancei

Comuna Cotești a semnat contractul pentru proiectul „Brand local de destinație pentru vinurile reprezentative ale Vrancei”. Sursa colaj foto: Getty Images

U.A.T. Comuna Cotești, județul Vrancea, în calitate de beneficiar, a semnat contractul de finanțare nr. 428/07.08.2026 cu Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru proiectul „Cotești – Brand local de destinație pentru vinurile reprezentative ale Vrancei”.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C11 – Turism, Reforma 1 „Operaționalizarea organizațiilor de management al destinației, denumite în continuare OMD-uri”, implementată prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea brandului local de destinație turistică pentru vinurile reprezentative ale Vrancei, prin dotarea Organizației de Management al Destinației cu echipamente specifice și prin implementarea unor campanii integrate de promovare turistică, la nivelul comunei Cotești, județul

Vrancea.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

implementarea unui asistent virtual pentru digitalizarea serviciilor UAT;

desfășurarea unei campanii TV naționale de promovare a turismului vrâncean;

desfășurarea unei campanii online de promovare a turismului vrâncean;

producția a două clipuri video;

realizarea unei emisiuni de turism;

desfășurarea unei campanii de promovare cu un blogger de turism;

achiziția unei imprimante 3D;

achiziția unui videoproiector.

Valoarea totală a proiectului: 1.663.319,24 lei, din care: valoarea eligibilă din PNRR este în sumă de 1.374.644,00 lei, valoarea T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR este de 288.675,24 lei, iar valoarea neeligibilă este de 0,00 lei. Proiectul a început pe 8 august 2026 și urmează să fie finalizat până la 31 august 2026.