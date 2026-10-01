Cel puțin 366 de agenți ai serviciilor ruse se află în Europa, avertizează spionajul ucrainean: "Nu toți sunt deghizați în diplomați"

Oleh Luhovskyi a mai spus că amenințarea pentru statele NATO a crescut din nou considerabil. Foto cu caracter ilustrativ: Hepta

Serviciul ucrainean de informații externe avertizează că Rusia își va intensifica și mai mult campania de sabotaj în Europa. Într-un interviu pentru Der Spiegel, prim-adjunctul șefului serviciului, Oleh Luhovskyi, susține că cel puțin 366 de agenți ai serviciilor ruse de informații se află în prezent în Europa și afirmă că Moscova urmărește acum destabilizarea Occidentului.

"Rusia nu poate face toate acestea doar cu infractori mărunți. Moscova are nevoie de oameni aflați la fața locului, care să înțeleagă spionajul și operațiunile, care să poată organiza lucruri. Avem informații potrivit cărora în prezent cel puțin 366 de angajați ai serviciilor ruse de informații se află în Europa. Mulți dintre ei sunt deghizați în diplomați, dar nu toți".

"Un război cu NATO este un scenariu realist"

Oleh Luhovskyi a mai spus că amenințarea pentru statele NATO a crescut din nou considerabil, iar un război deschis este un scenariu realist:

"Totuși, trebuie să facem, în principiu, o distincție între două lucruri. Unul este o campanie hibridă intensificată, cu atentate, propagandă și atacuri cu drone. Celălalt este un război de agresiune. Ambele opțiuni sunt pe masă. În timp ce războiul hibrid continuă să câștige în intensitate, cu forme și metode tot mai noi, un război de agresiune împotriva UE devine un scenariu realist".

El a subliniat însă că atât timp cât forțele armate ale Rusiei sunt angajate în Ucraina, nu va avea loc o tentativă de invazie pe scară largă:

"În principal, depinde de intervalul de timp despre care vorbim. Strategia militară a Rusiei până în 2045 prevede, printre mai multe scenarii, folosirea armatei împotriva statelor europene. Totuși, cred că, atât timp cât forțele armate ale Rusiei sunt angajate în Ucraina, nu vom vedea o tentativă de invazie pe scară largă. Rusia nu este capabilă din punct de vedere militar să ducă un război pe două fronturi. Problema este lipsa personalului și a armelor".

Despre o invazie de dimensiuni mici în țările baltice, Luhovskyi a precizat:

"Desigur, este un motiv de îngrijorare atunci când Rusia desfășoară exerciții militare în care simulează atacuri asupra unor state individuale, de exemplu în țările baltice. Totuși, lucrurile stau astfel: dacă un atac ar fi iminent, ar trebui să vedem deplasări de trupe. Noi nu vedem însă așa ceva.

În primul rând, pentru un atac ar fi nevoie de trupe. Noi nu le vedem. Apoi ar fi nevoie de infrastructură pentru comandă și conducerea operațiunilor. Aceasta nu există. Abia la final ar apărea nevoile logistice, precum rezervele de sânge sau spitalele de campanie".

Atacurile hibride în Europa

El a mai spus că este posibil ca atacurile hibride să devină o amenințare permanentă pentru Europa: "În cazul atacurilor hibride, am văzut doar începutul. Acestea se vor intensifica. Din perspectiva Rusiei, este un instrument util: rămâi sub nivelul care ar declanșa Articolul 5 al NATO și, în același timp, provoci teamă și teroare în rândul populației".

Oleh Luhovskyi a mai spus că Europa trebuie să crească presiunea economică asupra Moscovei:

"Pentru a determina Kremlinul să-și schimbe comportamentul, văd în primul rând o singură șansă: Europa trebuie să exercite o presiune maximă asupra economiei țării. Rușii trebuie să simtă că acest război este rău pentru ei. Deși Rusia desfășoară în mod constant acte de sabotaj în UE, Europa își reduce dependența de Kremlin, în special în domeniul energiei, extrem de lent. Numai în acest an, Moscova intenționează să exporte resurse energetice în valoare de 24 de miliarde de dolari".