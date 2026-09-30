Familia lui Silvio Berlusconi a organizat o petrecere fastuoasă în Sardinia în ziua în care acesta ar fi împlinit 90 de ani

Familia lui Silvio Berlusconi a organizat o petrecere fastuoasă în Sardinia, în ziua în care politicianul, decedat în iunie 2023, ar fi împlinit 90 de ani. Sursa colaj: Hepta/ Getty Images

Familia lui Silvio Berlusconi a organizat o petrecere fastuoasă în Sardinia, Italia, pe data de 29 septembrie, adică în ziua în care politicianul, decedat în iunie 2023, ar fi împlinit 90 de ani. A fost, totodată, ultimul eveniment găzduit de Villa Certosa înainte ca domeniul să intre în posesia șeicului Al Thani.

Marta Fascina, ultima parteneră a fostului premier, decedat în 2023, a călătorit la bordul unuia dintre cele două avioane private folosite pentru eveniment, însoțită de Gianni Letta, de figurile politice din Forza Italia Marcello Dell'Utri și Adriano Galliani, precum și de mai mulți directori din anturajul lui Berlusconi și al companiilor deţinute de familia sa, relatează presa din Italia.

Se pare că niciun membru al familiei nu s-a aflat la bordul celor două aeronave, pentru că, foarte probabil, aceștia ajunseseră, cel mai probabil, deja la vila istorică a politicianului din weekend. După ce au trecut de ușile glisante ale terminalului privat din Olbia, oaspeții s-au urcat în microbuze și au pornit spre Porto Rotondo.

A fost o reuniune menită să-i aducă pe toți laolaltă, însă chipurile au rămas grave în ziua în care Silvio Berlusconi ar fi împlinit 90 de ani. Agenții de securitate privată i-au aşteptat pe oaspeți de-a lungul căii de acces pe domeniu, iar îndată ce poarta principală s-a închis, a devenit imposibil de aflat ce se întâmpla în interiorul domeniului vast, asemănător unui parc, de la Punta Lada, cu vedere spre Golful Marinella. Singurul lucru cunoscut este că, pe lângă diversele toasturi de la masă, în capela de la Villa Certosa a avut loc un moment de comemorare a lui Berlusconi, incluzând o slujbă religioasă.

Ministrul de Externe, Antonio Tajani, nu s-a numărat printre oaspeți, pentru că se afla la Bruxelles, aducând un omagiu oficial lui Silvio Berlusconi, precum și fostului președinte al Parlamentului European, David Sassoli, decedat în 2022. Se pare că la eveniment au participat primarul din Olbia, Settimo Nizzi, apropiat de Berlusconi atât pe plan politic, cât și personal, și primarul din Arzachena, Roberto Ragnedda, deși niciunul dintre aceștia nu și-a confirmat prezența.

Între timp, la Napoli a avut loc o altă celebrare oficială, care a inclus un tort uriaș și siluete în mărime naturală ale fostului premier. Tort a fost servit și în Sardinia, marcând încheierea zilei la reședința care a simbolizat verile petrecute de „Cavaliere” purtând celebra sa bandană, deși atmosfera de acolo a fost una rezervată.

Moștenitorii și-au luat rămas-bun de la proprietatea familiei, Villa Certosa, după ce aceasta a fost vândută pentru 350 de milioane de euro șeicului Al Thani, care va decide dacă o va transforma într-un palat somptuos sau într-o stațiune în stilul „O mie și una de nopți”, similară celor pe care fondul suveran de investiții al Qatarului le deține deja pe Costa Smeralda.