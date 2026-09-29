Un rechin a rămas blocat într-un canal din Coreea de Sud. 600 de mii de oameni au venit să-l vadă. „Mi-e puțin milă de el”

Experții au avertizat că abilitatea animalului de a se hrăni și de a se mișca e limitată, iar puterile sale i-ar putea slăbi pe măsură ce rămâne blocat tot mai mult în canal. Imagine de arhivă. Foto: Getty Images

Un rechin de peste 3 metri lungime a devenit o atracție turistică neașteptată după ce a rămas blocat, de peste o săptămână, într-un canal din portul Busan, Coreea de Sud, informează The Guardian.

Peste 600.000 de oameni au vizitat deja zona în care s-a blocat rechinul de 3,5 metri lungime, căruia localnicii i-au găsit deja și o poreclă - Bukang-i - inspirată după denumirea portului din Busan.

„M-am atașat de el după ce l-am văzut aici câteva zile. Mi-e puțin milă de el”, a spus o localnică de 62 de ani, care a venit pentru a vedea rechinul.

A shark sighting in Busan on Friday has local authorities on alert, but residents are flocking to the port to catch a glimpse of the animal rarely seen on the city's coastline.https://t.co/sXkH3eZbZr pic.twitter.com/WQbnrFAzmS — The Korea Herald 코리아헤럴드 (@TheKoreaHerald) September 20, 2026

Rechinul a fost văzut prima oară în apele canalului pe 18 septembrie. Experții citați de The Guardian cred că animalul, aflat în urmărirea unei prăzi, a intrat din mare în canal și apoi nu a mai reușit să găsească drumul înapoi spre larg.

Paza de coastă a încercat să alunge rechinul încă din ziua în care a apărut în canal, însă operațiunea a fost suspendată după 6 ore, la sfatul oamenilor de știință, care au avertizat că, din cauza stresului la care e supus, animalul s-ar putea răni sau să devină agresiv.

Marți dimineață, ambarcațiunile gărzii de coastă sud-coreene au folosit jeturi de apă pentru a direcționa rechinul spre gura canalului, o metodă folosită în Massachusetts, în 2004, pentru salvarea unui rechin alb prins în apele de mică adâncime.

Prima încercare a sud-coreenilor de trimitere a rechinului în larg a eșuat. Experții au avertizat că abilitatea animalului de a se hrăni și de a se mișca e limitată, iar puterile sale îi vor slăbi, pe măsură ce rămâne blocat tot mai mult în canal. Marți după-amiază, operațiunea de salvare a fost din nou suspendată.