Finlanda e dispusă să intre sub două „umbrele nucleare”, ale Marii Britanii și Franței

1 minut de citit Publicat la 23:07 29 Sep 2026 Modificat la 23:07 29 Sep 2026

„Finlanda se află sub umbrela nucleară. Aceasta e garantată de submarinele noastre care patrulează Atlanticul chiar în aceste momente”, a spus șeful forțelor navale UK, Gywin Jenkins. În imagine: submarinul nuclear HMS Vengeance, fotografie de arhivă. Foto: Getty Images

Marea Britanie s-a oferit să ofere „umbrela nucleară” - adică extinderea protecției nucleare - Finlandei și altor țări din cadrul Forței Expediționare Comune (JEF), un grup de state care includ țările baltice, nordice și Danemarca. „Umbrela nucleară” a Marii Britanii reprezintă un mecanism suplimentar de descurajare nucleară care nu funcționează exclusiv în cadrul NATO, informează publicația finlandeză Yle.

Propunerea a fost făcută în timpul unei vizite în Finlanda a comandantului suprem al Marinei Regale Britanice, Gwyn Jenkins. Oficialul militar britanic s-a întâlnit cu Heikki Autto, președintele comisiei parlamentare de apărare din cadrul parlamentului finlandez.

Gwyn Jenkins a adăugat că, în viitor, armele nucleare britanice vor deveni baza sistemului de descurajare pentru unitățile de luptă create în cadrul JEF.

JEF este un parteneriat militar condus de Regatul Unit care include țările nordice (Danemarca, Islanda, Norvegia, Finlanda, Suedia) și statele baltice (Letonia, Lituania, Estonia), precum și Țările de Jos/Olanda.

Potrivit lui Jenkins, utilizarea acestor forțe nu va necesita activarea articolului 5 din Tratatul NATO, care se referă la apărarea colectivă și se aplică în cazul unui atac asupra unuia dintre membri Alianței Nord-Atlantice.

Șeful comisiei de apărare din Parlamentul de la Helskinki a calificat JEF drept al treilea pilon al apărării Finlandei, alături de apărarea națională și NATO și a menționat că înființarea de noi forțe militare este legată de evaluările care identifică Rusia drept o amenințare pe termen lung la adresa Finlandei.

„Șeful Marinei Britanice a subliniat angajamentul puternic al UK în cadrul cooperării JEF”, a spus Autto.

„Finlanda se află sub umbrela nucleară. Aceasta e garantată de submarinele noastre care patrulează Atlanticul chiar în aceste momente”, a spus Gywin Jenkins.

La începutul acestei luni, Finlanda s-a alăturat și inițiativei franceze de descurajare nucleară.

Președintele francez s-a oferit să înceapă discuții și cu alte țări europene privind extinderea protecției oferite de umbrela nucleară a Franței, pe fondul temerilor tot mai mari provocate de războiul din Ucraina.

La începutul anului 2026, președintele Nicușor Dan refuza o ofertă făcută de francezi pentru ca și România să se alăture umbrelei nucleare franceze. Atunci, președintele României motiva prin faptul că România „este deja apărată de umbrela nucleară americană”. Franța și Regatul Unit sunt singurele două țări europene care dețin arme nucleare.