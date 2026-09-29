Un bărbat de 71 de ani, condamnat pe nedrept de crimă, a fost eliberat după 41 de ani petrecuţi pe culoarul morţii

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Un american de 71 de ani, care a stat peste patru decenii pe culoarul morții într-o închisoare din Utah, a fost eliberat luni pe cauțiune. Noile teste ADN arată că probele de la locul crimei nu îi aparțin, a anunțat marți avocatul său, citat de AFP, notează Agerpres.

Douglas Stewart Carter a fost condamnat în 1985 pentru uciderea Evei Olesen, mătușa șefului poliției din orașul Provo. Șapte ani mai târziu, în 1992, a fost condamnat din nou, într-un alt proces.

Bărbatul, de culoare, a ajuns pe banca acuzaților pe baza declarațiilor a doi martori și a unei mărturisiri pe care a semnat-o. Procurorii au susținut că femeia a fost ucisă în timpul unui jaf care a scăpat de sub control.

Carter a spus mereu că e nevinovat și că mărturisirea i-a fost smulsă de polițiști prin presiuni. Douăzeci de ani mai târziu, cei doi martori au recunoscut că poliția i-a plătit și i-a presat să depună mărturie împotriva lui.

„Statul i-a furat 41 de ani din viaţă şi l-a supus ororilor condamnaţilor de pe culoarul morţii timp de peste 40 de ani, dar în seara asta este în sfârşit acasă”, a declarat avocatul său, Neal Hamilton, pentru AFP.

Eliberarea a venit abia după ce probele prelevate de la locul crimei au fost analizate din nou. Profilul ADN găsit nu se potrivea cu al lui Carter.

Apărarea a adus în atenție și mărturia unui alt martor, care susținea că văzuse un bărbat alb plecând de la locul faptei.

Poliția nu a verificat însă niciodată această pistă și nici alți posibili suspecți. Printre ei se afla chiar soțul Evei Olesen, care ar fi putut fi implicat. Acesta a murit în 2009.

Acum câteva luni, Curtea Supremă din Utah a dispus rejudecarea cazului, invocând „abateri grave” ale poliției în timpul anchetei. Noul proces va avea loc în 2027.