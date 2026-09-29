Cum a ajuns Turcia să depindă de Rusia pentru a putea cumpăra avioane F-35 din SUA

1 minut de citit Publicat la 23:03 29 Sep 2026 Modificat la 23:03 29 Sep 2026

Turcia încearcă să scape de sistemele sale ruseşti de apărare aeriană S-400. Foto: Getty Images

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a spus că Turcia poate transfera către o altă „țară prietenă” sistemele sale de apărare antiaeriană S-400, achiziționate din Rusia în 2017, dar numai după aprobarea prealabilă a Moscovei, informează publicația elenă Ekathimerini.

Întrebat dacă Moscova ar putea accepta transferarea, de către Turcia, a sistemelor antiaeriene S-400 către altă țară, Lavrov a spus: „Putem lua în considerare orice propunere. Nu voi comenta, dar următorii pași pot fi făcuți (de către Turcia - n.r.) doar cu aprobarea noastră”, a spus ministrul rus de Externe.

Lavrov a menționat că țara destinatară trebuie să fie „responsabilă și prietenoasă cu Rusia”.

„Nu luăm în considerare nicio opțiune,” a spus Serghei Lavrov. „Va veni o cerere și atunci vom înțelege ce vor să facă colegii noștri turci.”

Vizibil iritat, Lavrov a concluzionat: „Poate că nici avioanele nu vor fi date!” într-o referire aparentă la avioanele de luptă F-35 pe care Ankara vrea să le cumpere de la Statele Unite.

Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan a făcut recent o vizită în Emiratele Arabe Unite pentru discuții cu emirul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, legate de un posibil transfer al sistemului S-400.

În timpul recentei vizite a președintelui turc Recep Tayyip Erdogan în SUA, oficiali americani, inclusiv ambasadorul Tom Barrack, au spus că problema S-400 este esențială pentru a lua în considerare revenirea Turciei în programul F-35.

Astfel, Turcia nu poate achiziționa avioane F-35 americane, atâta vreme cât dispune de sistemul antiaerian rusesc S-400.

Problema o reprezintă prevederea din legislația americană privind sancțiunile, potrivit căreia Turcia trebuie să renunțe la sistemele rusești de apărare antiaeriană S-400 pentru a putea primi avioane F-35. Guvernul turc a plătit deja pentru șase astfel de aparate, care au rămas însă în Statele Unite după excluderea Turciei din program, în 2019.

Dezactivarea sistemelor S-400 este una dintre posibilele soluții pentru deblocarea vânzării susținute, însă o asemenea variantă riscă să amplifice tensiunile cu parlamentarii care consideră că legea impune renunțarea completă la aceste sisteme. O altă opțiune este vânzarea lor către Emiratele Arabe Unite.