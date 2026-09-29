Probleme pentru gigantul Rheinmetall. După România, și armata germană reclamă întârzieri și deficiențe la echipamentele militare

Documente confidențiale ale Bundeswehr-ului detaliază noi deficiențe la două dintre proiectele principale ale companiei. Foto: GettyImages

Bundeswehr-ul reclamă probleme în colaborarea cu Rheinmetall. Documente interne ale agenției de achiziții a Armatei Germane dezvăluie noi deficiențe în cadrul a două proiecte cheie de apărare care implică Rheinmetall, scrie publicația germană Capital.

Experții critică „gradul insuficient de dezvoltare și probleme de calitate” și solicită performanțe mai bune. Contractorul din domeniul apărării Rheinmetall se confruntă cu critici tot mai numeroase din cauza unor probleme de producție.

Documente confidențiale ale Bundeswehr-ului detaliază noi deficiențe la două dintre proiectele principale ale companiei.

Aceste documente, obținute de publicația Capital, scot în evidență nu doar riscuri noi, ci și critici directe și dure din partea agenției de achiziții a Bundeswehr-ului la adresa celui mai mare contractor german din domeniul apărării.

Proiectele vizate fac parte din inițiativa Zeitenwende (schimbarea istorică de paradigmă politică): sistemul Skyranger și „Vehiculul greu de sprijin cu armament pentru infanterie” (Schwerer Waffenträger Infanterie) — un sistem de apărare împotriva dronelor, respectiv un vehicul blindat pe roți, conceput pentru a reduce dependența transportului de trupe față de rețeaua feroviară.

Germania a comandat 123 de astfel de vehicule blindate cu roți, care urmează să fie fabricate la o fabrică Rheinmetall din Australia și se estimează că vor costa 2,7 miliarde de euro.

Livrările primelor vehicule de serie erau inițial planificate pentru 2025. „Capital” relatează că, conform documentelor, se așteaptă o „întârziere de cel puțin 11 luni, așa cum este stipulat în contract”. Documentele precizează în plus că „motivele întârzierilor: maturitate și calitate insuficiente”.

Revista relatează, de asemenea, despre criticile venite din interiorul Forțelor Armate Germane cu privire la Skyranger, care este destinat să umple lacunele din apărarea antiaeriană mobilă. Conform dosarelor biroului de achiziții, acceptarea tancului antiaerian este amânată.

Biroul de Achiziții al Forțelor Armate Germane ar fi declarat pentru publicație: „Avioanele Skyranger 30, care fac obiectul contractului, urmează să fie livrate începând cu mijlocul anului 2027. Începerea inițială a livrării era programată pentru mijlocul anului 2026.”

În cadrul industriei de apărare, Rheinmetall este principalul beneficiar al programului masiv de reînarmare lansat de guvernul german, ca răspuns la amenințarea reprezentată de Rusia.

Compania, cotată la indicele DAX, înregistrează venituri record și dispune de un portofoliu de comenzi fără precedent.

Recent, însă, oficiali militari, precum și responsabili din Bundestag pentru buget și apărare, și-au exprimat tot mai des nemulțumirea față de Rheinmetall, solicitând o mai mare fiabilitate și o mai mare rapiditate în ceea ce privește livrările către trupele germane.

Rheinmetall respinge criticile și a declarat agenției germane de presă dpa că producția de serie a sistemelor Skyranger 30 va fi finalizată cu doar cinci luni mai târziu decât era planificat inițial. Un purtător de cuvânt al Rheinmetall a explicat că acest lucru se datorează unei modernizări a modulului de acționare Boxer la un standard modernizat pentru viitor, solicitată de client. Purtătorul de cuvânt a adăugat că livrarea completă a seriei este încă programată pentru 2027 și 2028 și că „nu se așteaptă alte întârzieri”.

Recent și Ministerul Apărării Naționale din România a semnalat întârzieri cauzate de unele defecțiuni și probleme la produsele Rheinmetall ce ar fi trebuit livrate anul acesta.

Compania germană Rheinmetall plătește zeci de mii de euro pentru fiecare zi de întârziere la livrarea sistemelor antiaeriene modernizate pentru Armata Română. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, la Antena 3 CNN. Termenul de livrare pentru primele două sisteme era 15 aprilie 2026. Nici acum nu au ajuns în țară.

Potrivit unui document al Ministerului Apărării consultat de G4Media, primele două sisteme modernizate nu au trecut testele de recepție. Unele subsisteme nu îndeplineau integral cerințele tehnice.

Rheinmetall a invocat probleme tehnice și dificultăți în aprovizionarea cu echipamente. Compania s-a angajat să înlocuiască subsistemele neconforme.

O altă problemă a companiei germane, care a primit 5,7 miliarde de euro în cadrul programului SAFE din România este neagajarea oficială și lipsa de la licitația pentru preluarea Șantierului Naval Mangalia, unde ar trebui să construiască nave militare pentru Forțele Navale Române.