Ilie Bolojan i-a cerut lui Mark Rutte ca NATO să trimită mai multe forţe în România, după ce incidentele cu drone s-au înmulţit

1 minut de citit Publicat la 20:06 01 Sep 2026 Modificat la 20:06 01 Sep 2026

Bolojan i-a cerut lui Mark Rutte ca NATO să trimită mai multe forţe în România. FOTO: Colaj Hepta

Premierul Ilie Bolojan a discutat, marţi, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre războiul din Ucraina, securitatea la Marea Neagră şi despre incidentele tot mai dese în care drone străine pătrund în spaţiul nostru aerian. "Prim-ministrul i-a mulțumit secretarului general și NATO pentru sprijinul acordat României și a subliniat necesitatea ca Alianța să își mențină atenția asupra Flancului Estic și a Mării Negre, inclusiv prin dislocarea de capabilități aliate în România", se arată într-un comunicat al Guvernului.

Discuţiile s-au concentrat şi pe securitatea navigației în Marea Neagră.

"Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut o convorbire cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, privind principalele provocări de securitate din regiunea noastră, cu accent pe războiul din Ucraina și situația de securitate din Marea Neagră.

Prim-ministrul i-a mulțumit Secretarului General și NATO pentru sprijinul acordat României și a subliniat necesitatea ca Alianța să își mențină atenția asupra Flancului Estic și a Mării Negre, inclusiv prin dislocarea de capabilități aliate în România, în contextul intensificării incursiunilor cu drone în spațiul maritim și aerian național.

Un alt subiect abordat, pe lângă situația generată de incidentele cu drone, a fost și securitatea navigației în Marea Neagră.

Discuția a reconfirmat angajamentul țării noastre de a consolida securitatea pe Flancul Estic al Alianței și de a sprijini Ucraina în fața agresiunii ruse", conform comunicatului.

Războiul „hibrid” care se încălzește

Incursiuni cu drone, tentative de asasinat și acte de sabotaj pe teritoriul european îi determină pe tot mai mulți critici să spună că actuala confruntare cu Rusia nu mai poate fi descrisă pur și simplu drept un „război hibrid”, scrie Politico.

Drone și explozibili descoperiți în Germania, în legătură cu un presupus plan de atac asupra aeroportului din Leipzig. O dronă navală doborâtă în apropierea unei platforme de gaze din Marea Neagră. Un complot pentru asasinarea șefului unei companii europene din industria apărării.