Se va folosi Putin de „mandatul primit de la popor” să escaladeze războiul? Ce arată alegerile din Rusia și ce ar putea urma

Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

Partidul Rusia Unită, susținut de Vladimir Putin, este pe cale să își păstreze majoritatea constituțională în Duma de Stat, potrivit rezultatelor preliminare ale alegerilor parlamentare din Rusia. Scrutinul nu a adus surprize într-un sistem politic controlat strict de Kremlin, însă adevărata miză este ce va face mai departe Putin cu acest rezultat și dacă îl va folosi pentru a justifica noi decizii legate de războiul din Ucraina, scrie jurnalistul BBC Steve Rosenberg.

Multe lucruri despre Rusia sunt greu de anticipat, dar rezultatul acestor alegeri nu a fost unul dintre ele. Într-un sistem politic controlat strict de Kremlin, partidul aflat la putere - Rusia Unită - era așteptat să rămână, detașat, cea mai mare formațiune din Parlament.

Nu au existat răsturnări de situație. Nicio surpriză. Niciun alt partid nu s-a apropiat de scorul său.

Rezultatele preliminare arată că Rusia Unită, partid susținut de președintele Vladimir Putin, este pe cale să își păstreze majoritatea constituțională în Duma de Stat - și chiar cu un rezultat mai bun decât la scrutinul precedent.

Și asta după mai bine de patru ani și jumătate de război în Ucraina, care a adus pierderi uriașe pentru armata rusă, probleme economice și, cel mai recent, penurii de carburanți în mai multe regiuni, provocate de atacurile ucrainene cu drone asupra infrastructurii petroliere rusești.

Partidele aflate mult în urma Rusiei Unite, dar care au trecut pragul electoral de 5% și au intrat în noua Dumă, s-au regăsit și în legislatura precedentă - un Parlament care a susținut fără ezitare Kremlinul și așa-numita „operațiune militară specială”.

Un partid care nu a reușit să intre în Parlament este Iabloko. Iabloko fusese singurul partid politic anti-război căruia i se permisese să participe la alegeri, însă această permisiune a fost de scurtă durată.

La doar 12 zile după ce fusese înregistrat pentru scrutin, partidul a fost scos de pe buletinul de vot în urma unei decizii a Curții Supreme. Decizia a fost văzută ca un semn al îngrijorării Kremlinului că mesajul pro-pace al Iabloko începea să câștige prea mult sprijin în rândul populației.

Partidul spune că nu este surprins că noua Dumă pare să fie la fel de loială Kremlinului ca precedenta.

„Ce alt rezultat putea să fie, dacă pe buletinul de vot au fost zece partide și toate susțin politicile lui Putin?”, spune pentru BBC președintele Iabloko, Nikolai Rîbakov. „Nu cred că Duma se va schimba. Vor vota 100% pentru politicile lui Putin, exact cum au făcut și până acum”.

Deși Iabloko a fost eliminat de pe lista de partid, aproximativ 100 dintre candidații săi au rămas în cursă în circumscripții individuale. Potrivit rezultatelor preliminare, niciunul nu a câștigat un mandat. Partidul susține că s-a confruntat cu presiuni constante.

„Unii dintre candidații noștri, care ar fi trebuit să participe la alegeri, sunt în închisoare, mulți au fost împiedicați să candideze, iar unii dintre observatorii noștri electorali nu au fost înregistrați și nu au putut supraveghea procesul de vot”, spune Nikolai.

Înainte de ultima zi a scrutinului, care s-a desfășurat pe parcursul a trei zile, Ucraina a lansat un atac masiv cu drone asupra regiunii Moscova. Trei persoane au murit în regiunea Moscovei, iar în capitală a fost lovită rafinăria orașului.

La o secție de votare aflată în apropierea rafinăriei, BBC a discutat cu alegătorii despre atac. Nu păreau surprinși. Mai degrabă resemnați. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a intrat deja în al cincilea an, iar locuitorii Moscovei s-au obișnuit ca orașul lor să ajungă, din când în când, aproape de linia frontului.

„Oamenii din Donbas, dar și cei din Briansk și Belgorod, lângă granița cu Ucraina, aud astfel de lucruri în fiecare zi”, a spus un alegător pe nume Viktor. „Și își văd în continuare de viață”.

Rezultatul acestor alegeri era previzibil. Ce urmează însă este mai puțin clar

Kremlinul va folosi, cel mai probabil, rezultatul pentru a susține că majoritatea rușilor s-au strâns în jurul președintelui și pentru a justifica viitoarele politici și decizii legate de continuarea războiului.

Întrebarea esențială este: care vor fi aceste decizii?

Vladimir Putin a exclus recent posibilitatea unui nou val de mobilizare.

„Astăzi nu există niciun scenariu care să impună acest lucru”, a declarat el.

Astăzi, nu. Dar mâine?

În ciuda dezmințirilor oficiale, în societatea rusă există în continuare o anxietate puternică legată de posibilitatea unei noi mobilizări. Cel puțin, Kremlinul va trata probabil rezultatul alegerilor drept un „mandat din partea populației” pentru continuarea războiului.