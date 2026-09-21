Potrivit surselor Reuters, președintele Vladimir Putin vrea ca principalul său emisar economic să se întâlnească cu conducerea partidului AfD. Foto: Getty Images

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că partidul de extremă dreaptă AfD a câștigat alegerile regionale din Germania în parte și pentru că țara a refuzat să mai cumpere gaz ieftin rusesc și în schimb a ales să plătească mai mult pentru energie de la SUA. În acest context, oficialul rus a spus că este „normal” ca alegătorii să își dorească politicieni la conducere care le pot „îmbunătăți viețile”, relatează Reuters.

AfD a obținut două victorii consecutive la alegerile regionale din Germania, în timp ce partidul condus de cancelarul Friedrich Merz, CDU, a obținut cele mai slabe rezultate din 1949 în prezent.

Peskov susține că acest rezultat are legătură cu scumpirea energiei în Germania, după ce țara a decis să nu mai cumpere gaz din Rusia.

„Declinul competitivității economiei germane se datorează în mare măsură deciziei Germaniei de a înceta să mai cumpere gaze ieftine din Rusia și de a achiziționa în schimb gaze mult mai scumpe din alte țări, în primul rând din Statele Unite, plătind uneori de câteva ori mai mult pe piața spot”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Germania nu e reușit încă să își revină după șocul provocat de oprirea conductelor submarine Nord Stream din Rusia, care au devenit nefuncționale în urma unor explozii în septembrie 2022.

„În mod firesc, germanii, sau cel puțin unii dintre ei, caută o alternativă la actualele autorități pentru a-și îmbunătăți situația. Este un proces firesc”, a declarat Peskov.

Potrivit surselor Reuters, președintele Vladimir Putin vrea ca principalul său emisar economic să se întâlnească cu conducerea partidului AfD. Pregătirile pentru această întâlnire au început deja. Întrevederea va avea loc anul viitor, iar trimis lui Putin și liderii AfD urmează să discute despre reluarea livrărilor de gaze către cea mai mare economie a Europei, chiar dacă AfD nu se află la putere la nivel național.

La întâlnire ar urma să participe Kirill Dmitriev, consilier apropiat al lui Putin și șef al fondului suveran de investiții al Rusiei, precum și copreședinții AfD, Alice Weidel și Tino Chrupalla. Înainte de sancțiunile impuse ca urmare a invaziei ruse la scară largă în Ucraina, declanșată în 2022, Rusia furniza peste o treime din importurile de țiței ale Germaniei și mai mult de jumătate din necesarul său de gaze naturale.

Întâlnirea va avea doar dacă s-ar agrea întâi un cadru pentru pace între Rusia și Ucraina, iar organizatorii sperau să reunească AfD-ul, Rusia și Statele Unite, potrivit surselor Reuters. Printre posibilele locații pentru summit se numără Israelul, Emiratele Arabe Unite sau India.