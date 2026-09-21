Cum vrea China să pună presiune pe SUA înaintea întâlnirii Trump-Xi. Beijinul scoate "asul din mânecă" al pământurilor rare

Exporturile Chinei de magneți pe bază de pământuri rare către Statele Unite au scăzut puternic, cu doar câteva zile înainte ca președintele Donald Trump să îl primească la Casa Albă pe liderul chinez Xi Jinping. FOTO: Getty Iamges

Exporturile Chinei de magneți pe bază de pământuri rare către Statele Unite au scăzut puternic, cu doar câteva zile înainte ca președintele Donald Trump să îl primească la Casa Albă pe liderul chinez Xi Jinping. Scăderea readuce în atenție posibilitatea ca Beijingul să folosească din nou controlul asupra unor minerale esențiale ca instrument de negociere, scrie Financial Times.

Datele vamale publicate duminică arată că China a exportat către SUA 512 tone de astfel de magneți în august, cu 21% mai puțin decât în iulie. Scăderea are loc înaintea celei de-a doua întâlniri dintre Trump și Xi din acest an, în condițiile în care armistițiul comercial convenit în octombrie 2025 urmează să expire pe 10 noiembrie.

Magneții pe bază de pământuri rare sunt folosiți în mașini electrice, electronice și echipamente militare

În timpul conflictului comercial de anul trecut, aceștia au devenit unul dintre principalele instrumente de presiune ale Beijingului. China a introdus controale la export în aprilie 2025 și a folosit de atunci sistemul de licențe atât pentru a pune presiune pe partenerii comerciali, cât și pentru a transmite semnale de apropiere.

Surse familiarizate cu strategia Beijingului spun că autoritățile chineze ar putea oferi mai multe licențe de export în timpul summitului, ca instrument de negociere. Nu este clar ce concesii ar cere Washingtonului în schimb.

Pentru producătorii americani, miza este importantă. Acești magneți sunt greu de înlocuit în multe aplicații de înaltă performanță, iar SUA depind în continuare în mare măsură de lanțurile de aprovizionare din China, în ciuda eforturilor de diversificare. În acest an, exporturile către SUA au fost, în medie, de aproximativ 504 tone pe lună, față de 621 de tone pe lună în 2024, înainte de introducerea controalelor.

Chris Kennedy, care coordonează cercetările privind utilizarea instrumentelor economice în relațiile internaționale la Bloomberg Economics, a descris problema cu care se confruntă Washingtonul într-o notă adresată clienților. "Washingtonul are nevoie de o relație stabilă cu Beijingul pentru a asigura aprovizionarea cu aceste materiale esențiale. Însă, de fiecare dată când tensiunile scad și materialele chinezești ieftine revin pe piață, scade și presiunea pentru reducerea dependenței SUA de China", a scris el.

Datele vamale arată că au scăzut și exporturile către SUA de pământuri rare precum itriul, disproziul și terbiul, comparativ cu anii anteriori.

Înaintea summitului

Datele privind exporturile au apărut în timp ce oficiali economici de rang înalt din cele două țări s-au întâlnit duminică la New York pentru discuții pregătitoare. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, și vicepremierul chinez He Lifeng au deschis o rundă de negocieri de o zi la sediul JPMorgan Chase. La discuții a participat și reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer.

Întâlnirea de joi de la Casa Albă va aborda probabil comerțul, tarifele, inteligența artificială, Taiwanul și conflictul cu Iranul. Oficialii americani vor cere menținerea accesului la pământuri rare și alte minerale esențiale, în timp ce Beijingul încearcă să amâne restricțiile care ar putea împiedica mii de companii chineze să cumpere tehnologii americane avansate.

Comerțul rămâne principala temă. Armistițiul convenit după negocierile din Coreea de Sud, în octombrie 2025, a oprit escaladarea unui conflict în care tarifele ajunseseră la peste 100% de ambele părți și amenințau să perturbe comerțul mondial. În baza acordului, Trump a acceptat să reducă unele tarife, iar Beijingul s-a angajat să combată precursorii de fentanil, să reia achizițiile de soia din SUA și să suspende temporar controalele asupra exporturilor de pământuri rare.

Beijingul a confirmat luni vizita de stat a preşedintelui chinez Xi Jinping în SUA săptămâna aceasta, precum şi obiectivul său în cadrul acestui nou summit cu omologul său american Donald Trump: mai multă stabilitate în relaţiile bilaterale şi în afacerile internaţionale. "La invitaţia preşedintelui SUA, Donald J. Trump, preşedintele Xi Jinping va efectua o vizită de stat în Statele Unite ale Americii în perioada 23-25 septembrie", menţionează MAE chinez într-un comunicat.

Va fi al doilea summit între liderii celor două mari puteri economice mondiale în 2026, după vizita lui Donald Trump la Beijing în luna mai, şi a treia întâlnire faţă în faţă după revenirea lui Trump la Casa Albă în ianuarie 2025.

Discuțiile din această săptămână ar putea include și o propunere de reducere reciprocă a tarifelor pentru mărfuri în valoare de 30 de miliarde de dolari, precum și comerțul agricol și barierele netarifare.

Trump vrea ca Beijingul să cumpere mai multe produse americane, inclusiv avioane Boeing și produse agricole. După întâlnirea liderilor de la Beijing, din mai, China a anunțat că va cumpăra 200 de avioane Boeing. Surse din industrie spun că negocierile ar putea ajunge, pe termen lung, la 500 de avioane 737 MAX, plus aeronave de mari dimensiuni.

Analiștii recomandă prudență în privința unor progrese importante

Kurt Campbell, fost secretar de stat adjunct al SUA și în prezent președintele companiei de consultanță The Asia Group, a avut o evaluare rezervată asupra rezultatelor posibile ale întâlnirii.

"Unul dintre puținele lucruri pe care le putem spera pe termen scurt este un armistițiu, care probabil va continua până la sfârșitul acestui an", a declarat Campbell. El a adăugat că se așteaptă ca Trump să anunțe planuri pentru încă două întâlniri cu Xi în următoarele luni.

Cele două întâlniri sunt deja în pregătire. Trump și Xi sunt așteptați să se întâlnească din nou în noiembrie, la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), în Shenzhen, China. Trump ar urma să îl invite și la summitul G20 din decembrie, care va avea loc la complexul său Doral din Miami.

În privința pământurilor rare, oficialii americani au avut evaluări diferite privind respectarea de către China a angajamentelor asumate. În mai, Greer a considerat că Beijingul și-a respectat în linii mari obligațiile privind livrările de minerale esențiale. În iulie, Bessent a spus însă că China trebuie să își "pună pe deplin în aplicare angajamentele".

Scăderea exporturilor din august complică această evaluare. Deși livrările au scăzut semnificativ față de iulie, volumul lunar rămâne în intervalul înregistrat în cea mai mare parte a anului 2026. Acest lucru sugerează că Beijingul își ajustează exporturile în funcție de context, mai degrabă decât să fi oprit complet livrările. Situația seamănă cu cea de anul trecut, când exporturile au scăzut puternic în mai 2025, pentru a reveni rapid după reluarea negocierilor.

Conflictul din Iran complică și mai mult discuțiile dintre cele două țări. China este cel mai mare cumpărător de petrol iranian și un important susținător diplomatic al Teheranului, în timp ce Washingtonul îi cere Beijingului să își folosească influența, pe măsură ce războiul intră în a șaptea lună. Oficialii americani sunt așteptați să abordeze și acest subiect la summit.

Inteligența artificială este unul dintre domeniile în care ar putea exista loc pentru cooperare. Oficialii americani au transmis că sunt deschiși la discuții despre riscurile comune, iar ambele părți sunt interesate de stabilirea unor reguli pentru dezvoltarea AI. Pe agenda discuțiilor se vor afla și substanțele chimice folosite la producerea fentanilului.

Pentru investitori și producători, scăderea exporturilor de magneți pe bază de pământuri rare arată că Beijingul păstrează o influență importantă asupra unor lanțuri de aprovizionare esențiale. Dacă această influență va fi folosită pentru a obține concesii la masa negocierilor va deveni mai clar după întâlnirea de joi dintre Trump și Xi.