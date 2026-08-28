CNN: Trump are nevoie de China ca să îngenuncheze Iranul. Slabe șanse să-l convingă pe Xi

Președintele Chinei Xi Jinping și Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Când secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a prezentat „Operațiunea Exclus Economic” (n.r. - Operațiunea de izolare economică), amenințând cu noi sancțiuni severe împotriva țărilor care refuză să înceteze relațiile comerciale cu Iranul, el nu a menționat singura țară care ar putea decide succesul sau eșecul acesteia: China. A doua cea mai mare economie a lumii a fost mult timp o gură de oxigen esențială pentru Teheran, cumpărând marea majoritate a exporturilor sale de petrol, în valoare estimată la zeci de miliarde de dolari americani anul trecut, scrie CNN.

Cu toate acestea, integrarea acestei inițiative în cadrul ultimelor eforturi ale Casei Albe de a supune o conducere iraniană care se opune cu încăpățânare după aproape șase luni de război reprezintă o sarcină extrem de dificilă.

Beijingul respinge categoric ceea ce numește sancțiuni americane „unilaterale” și și-a apărat de mult timp dreptul la comerț regulat cu parteneri precum Iranul și Rusia. De asemenea, se presupune că Washingtonul ar fi precaut în a declanșa o confruntare economică mai amplă care ar afecta ambele țări, chiar înainte de alegerile intermediare.

Marți, în urma conferinței de presă a lui Bessent, Ministerul de Externe al Chinei a promis că „va lua toate măsurile necesare” pentru a-și proteja „propriile drepturi și interese legitime” în fața amenințărilor cu sancțiunile SUA.

„Războiul economic și presiunea maximă nu vor ajuta la rezolvarea problemei. Ele nu vor face decât să intensifice și mai mult tensiunile și conflictele, să creeze riscuri de propagare și să perturbe ordinea economică și financiară globală”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, Lin Jian.

Amenințarea lui Bessent vine și înaintea unei vizite mult așteptate a liderului chinez Xi Jinping în SUA luna viitoare, unde cele două părți ar putea face progrese în ceea ce privește prelungirea unui armistițiu comercial critic care urmează să expire anul acesta, la sfârșit de toamnă.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat anterior că nu i-a cerut lui Xi „niciun fel de favoruri” în legătură cu Iranul în cadrul unei întâlniri dintre cei doi din luna mai, o afirmație care, dacă este adevărată, va fi probabil interpretată de Beijing ca un semn al disperării americane de a pune capăt conflictului.

Ceea ce rămâne acum este o analiză atentă din partea ambelor țări cu privire la modul în care vor gestiona ceea ce Bessent a descris ca fiind o perioadă de „diplomație discretă” sau la emiterea, în privat, a unor ultimatumuri către partenerii economici ai Iranului, pe care șeful Trezoreriei nu i-a numit în mod specific în cadrul conferinței sale de presă.

Analiștii chinezi sugerează că există un spațiu limitat pentru cererile Washingtonului.

„Este puțin probabil ca Beijingul să accepte o situație în care Washingtonul stabilește ce companii chineze pot comercializa legal cu țări terțe”, a declarat Zhao Long, directorul Institutului pentru Studii Strategice și de Securitate Internaționale din cadrul Institutelor de Studii Internaționale din Shanghai.

„Acest lucru ar stabili un precedent conform căruia sancțiunile secundare ale SUA pot determina în mod eficient relațiile comerciale ale Chinei cu țările terțe”, a mai spus el.

Ce ar putea face Washingtonul

China importă petrol iranian folosind un sistem obscur, izolat intenționat de sistemul dolarului american și de sancțiuni. Rafinării private, așa-numitele „ceainice”, achiziționează și procesează țiței iranian sancționat de SUA, bazându-se pe o rețea de porturi, instituții financiare și petroliere care sunt adesea protejate în mod similar de expunerea internațională.

China nu a mai înregistrat oficial aceste achiziții de ani de zile, de când SUA au reimpus sancțiuni împotriva Iranului, după ce prima administrație Trump s-a retras din acordul nuclear cu Iranul încheiat în perioada mandatului lui Obama.

Însă există puncte de presiune, spun analiștii.

„Când analizăm structura de proprietate a acestor entități, vom constata că multe dintre ele sunt deținute direct sau indirect de entități majore de stat chineze, puternic integrate în sistemul dolarului american”, a declarat Max Meizlish, analist senior de cercetare la think tank-ul Fundația pentru Apărarea Democrațiilor din Washington.

„Prin sancționarea filialelor lor, SUA pot exercita presiuni asupra companiilor-mamă pentru a se retrage investiții, riscând să fie considerate ca furnizând sprijin direct sau indirect entităților sancționate”, a spus el.

La începutul acestui an, Bessent a declarat că Washingtonul a trimis avertismente către două bănci chineze anonime cu privire la rolul lor în tranzacțiile legate de Iran. Întrebat luni, în timpul conferinței sale de presă, ce măsuri ar lua SUA împotriva băncilor și firmelor de transport maritim chineze care nu respectă reglementările, el a spus că „nimeni nu este susceptibil de a se confrunta cu sancțiuni americane”.

În ciuda discuțiilor dure, Beijingul a văzut SUA amenințând cu sancțiuni radicale, pe care nu le-a mai introdus, și știe, de asemenea, că Washingtonul este conștient de influența economică semnificativă a Chinei asupra SUA, în special sub forma controlului său asupra aprovizionării globale de pământuri rare critice.

„Dacă Washingtonul ar depăși acest prag al impunerii de sancțiuni asupra marilor bănci chineze, Beijingul ar reacționa aproape sigur, iar atmosfera politică pentru un summit între Trump și Xi s-ar deteriora brusc”, a declarat Sun Chenghao, cercetător principal la Centrul pentru Securitate și Strategie Internațională al Universității Tsinghua din Beijing.

O astfel de mișcare s-ar putea să nu anuleze automat întâlnirea lor, dar ar „schimba summitul de la stabilizare la controlul pagubelor”.

Considerații privind summitul

Ambele părți vor evalua impactul escaladării conflictului la summitul respectiv, despre care se așteaptă să fie prima vizită de stat a lui Xi în SUA în ultimii 11 ani. Deși Beijingul nu va dori să dea impresia că cooperează cu un regim de sancțiuni pe care îl contestă, ar putea recurge la unele manevre prudente cum ar fi reducerea discretă a achizițiilor de petrol sau intensificarea mesajelor politice adresate Teheranului și a eforturilor de a încuraja reținerea.

Achizițiile chineze de petrol iranian au scăzut deja brusc în comparație cu anul trecut, deoarece blocada americană a restricționat exporturile de țiței iranian.

Analiștii chinezi au sugerat, de asemenea, în ultimele săptămâni, că există suprapuneri între interesele Washingtonului și Beijingului, în special în ceea ce privește restabilirea fluxurilor comerciale în Strâmtoarea Ormuz, care a fost sufocată de conflict, și restabilirea stabilității regionale mai ample, care este, de asemenea, benefică pentru comerț.

Și Beijingul și-a intensificat în ultimele zile mesajele, îndemnând la reținere și la operațiuni normale în jurul strâmtorii.

Într-o declarație comună emisă în urma unei întâlniri cu regele Iordaniei Abdullah al II-lea, care a avut loc luni la Beijing, Xi a cerut restabilirea „trecerii normale” prin strâmtoare și o „soluție cuprinzătoare” la conflict.

Viceministrul chinez de externe, Miao Deyu, a declarat săptămâna trecută, în timpul găzduirii unor oficiali iranieni la Beijing, că China este „angajată activ în promovarea negocierilor de pace”.

Chiar și așa, Beijingul s-a arătat precaut în a juca un rol de mediator direct în conflict, preferând o poziție în care își protejează propriile interese economice și își promovează imaginea de putere stabilă care susține pacea regională, spre deosebire de ezitările Washingtonului.

„Orice cooperare cu SUA în restabilirea păcii regionale nu ar trebui să se reducă la «a-i face o favoare lui Trump»”, a declarat Zhao la Shanghai.

„Beijing este dispus să contribuie la soluționarea crizei, dar nu este dispus să devină un instrument al strategiei de presiune maximă a Washingtonului”, a subliniat el.