Un deputat din Polonia a fost reținut la solicitarea Parchetului European. El este suspect într-un dosar de fraudă cu fonduri europene

1 minut de citit Publicat la 00:00 18 Sep 2026 Modificat la 00:00 18 Sep 2026

Król a fost reținut la doar câteva ore după ce camera inferioară a Parlamentului de la Varșovia a încuviințat arestarea acestuia. Foto: Getty Images

Deputatul Wojciech Król a fost reținut, joi seară, în Polonia, la solicitarea procurorilor Parchetului European (EPPO). Parlamentul de la Varșovia încuviințase în prealabil arestarea sa. Król este anchetat într-un dosar de corupție și fraudă cu fonduri europene, legate de modernizarea infrastructurii de tramvai din Silezia Superioară și Zagłębie, relatează TVN24.

Ministrul polonez Tomasz Siemoniak a făcut anunțul într-o postare pe rețeaua socială X.

Na polecenie Prokuratury Europejskiej i za zgodą Sejmu funkcjonariusze CBA zatrzymali posła Wojciecha Króla. — Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) September 17, 2026

„La ordinul Parchetului European și cu acordul Parlamentului, procurorii Biroului Central Anticorupție (CBA) l-au reținut pe deputatul Wojciech Król”, a scris el pe platforma citată.

Król a fost reținut la doar câteva ore după ce camera inferioară a Parlamentului de la Varșovia a încuviințat arestarea acestuia.

Solicitarea EPPO vine în condițiile în care Król este anchetat într-un dosar în care procurorii anchetează suspiciuni de fraudă și corupție legate de modernizarea infrastructurii de tramvai din Metropola Silezia Superioară-Zagłębie.

Săptămâna trecută, liderul grupului parlamentar al Coaliției Civice, deputatul Zbigniew Konwiński, a anunțat că Król a fost suspendat din grupul parlamentar și, prin urmare, a încetat să mai fie vicepreședintele acestuia.

Tot astăzi, potrivit surselor Antena 3 CNN, la solicitarea EPPO, a fost reținută și fosta prefectă USR de Timiș. Cornelia-Elena Micicoi este anchetată într-un dosar de fraudă cu fonduri europene. Micicoi a demisionat din funcție în luna iunie, după ce procurorii Parchetului European i-au percheziționat locuința.