Antena 3 CNN Politică Simion spune că ar accepta să discute cu Bolojan despre susţinerea Guvernului Siegfried Mureşan. "Avem o relație bazată pe respect"

Simion spune că ar accepta să discute cu Bolojan despre susţinerea Guvernului Siegfried Mureşan. "Avem o relație bazată pe respect"

M.P.
1 minut de citit Publicat la 23:55 17 Sep 2026 Modificat la 23:59 17 Sep 2026
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colaj 2 poze in care apar George Simion si Ilie Bolojan
Simion spune că ar accepta să discute cu Bolojan despre susţinerea Guvernului Siegfried Mureşan. Sursa colaj foto: Agerpres

Preşedintele AUR, George Simion, a declarat, joi seară, că nu a fost invitat încă la discuţii sau negocieri pentru o eventuală susţinere a Guvernului Siegfried Mureşan, dar nici nu ar refuza o astfel de întâlnire dacă invitaţia ar veni din partea lui Ilie Bolojan. "Cu Ilie Bolojan am o relaţie bazată pe respect, dar Siegfried Mureşan tot ne zicea că noi extremiștii nu știu unde o să ducem România. Eu am învățat de-a lungul activității politice că niciodată să nu zici niciodată", a afirmat Simion la Digi24.

Liderul AUR a transmis că partidul său nu va vota un Guvern Siegfried Mureşan, însă ar accepta negocieri dacă li s-ar oferi şansa să intre la guvernare.

"Noi nu votăm. Cum nu am votat nici guvernul Veștea. Nu suntem pe o mână cu PSD, cum e Nicușor Dan. Nu votăm nici Siegfried, nici PSD. Da, dacă ni se oferă varianta să intrăm la guvernare, atunci ne așezăm la masa negocierilor. 

Nu ne-au invitat (n.r. - la negocieri). Așteptăm", a declarat Simion pentru sursa amintită, adăugând că, dacă ar fi invitat de Bolojan, nu va evita discuțiile: "Am o relaţie bazată pe respect cu Ilie Bolojan, dar Siegfried tot ne zicea că noi extremiștii nu știu unde o să ducem România. Acum vine să ne ceară voturi. Eu am învățat de-a lungul activității politice că niciodată să nu zici niciodată".

Simion a mai spus că negocierile între partide nu mai pot fi evitate: "Mai devreme sau mai târziu tot va trebui să stăm cu toții la masă, pentru ca niciun guvern nu va trece fără voturile AUR sau fără ca PSD să înnoade povestea de dragoste cu PNL".

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Etichete: George Simion Partidul AUR Ilie Bolojan Siegfried Mureșan

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