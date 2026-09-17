Petrișor Peiu nu crede că Siegfried Mureșan va ajunge la vot: „Mișcarea aceasta va duce la o despărțire a apelor în PNL”

Petrișor Peiu crede că, dacă va ajunge la votul de învestitură, Siegfried Mureșan va strânge un număr de voturi rușinos de mic. Foto: Agerpres

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat joi seară, la Antena 3 CNN, că Siegfried Mureșan se va retrage din funcția pentru care a fost desemnat înainte de votul din Parlament. În caz contrar, europarlamentarul PNL „se va face de râs”, deoarece nici toți parlamentarii liberali nu vor vota pentru guvernul pe care îl va propune, potrivit senatorului AUR. Peiu a adăugat că această nominalizare va „despărți apele destul de abrupt” în PNL, iar Ilie Bolojan va avea o „surpriză neplăcută”.

Petrișor Peiu crede că, dacă va ajunge la votul de învestitură, Siegfried Mureșan va strânge un număr de voturi rușinos de mic.

„Se va face de râs dacă ajunge la vot. Va lua un număr foarte mic de voturi. Iar dacă își va depune mandatul iar se va face de râs pentru că se va dovedi o mică prostioară, o cacealmea la care nu a ținut.

Peneliștii nu vor vota cu toții, evident. Asta e sigur. Mișcarea aceasta va duce la o despărțire a apelor în PNL destul de abruptă. Eu din ce vorbesc cu mulți colegi parlamentari au așteptat să vadă când va fi sfârșitul guvernului Bolojan pentru a vota așa cum și-ar fi dorit. O să vedeți, o să fie o surpriză neplăcută și pentru el”, a spus liderul senatorilor AUR.

Peiu a adăugat că el crede că Mureșan se va retrage totuși înainte de votul din Parlament, care ar trebui să aibă loc în maximum zece zile de la momentul desemnării: „Cred că are multe probleme de civilizație politică, dar pare ceva mai isteț decât Veștea”. Liderul senatorilor AUR s-a referit la liberalul Adrian Veștea, care a fost și el desemnat premier de Nicușor Dan, dar nu a reușit să strângă o majoritate parlamentară.

Senatorul AUR a adăugat că partidul din care face parte nu va vota pentru un guvern cu Siegfried Mureșan premier.

„Cam zero voturi. Ideea este foarte simplă, sigur că în principiu poți să negociezi cu orice partid, dar nu când e vorba de un domn care a folosit cele mai urâte epitete posibile la adresa noastră. Nu cred că își pune problema vreodată să treacă pe vreun trotuar cu noi. Să fim serioși. De ce a acceptat el? Pentru că l-a pus într-o situația în care dacă nu accepta era ridicol, odată ce accepți nominalizarea a trei formațiuni politice pentru funcția de premier cum poți să spui că nu accepți”, a spus Peiu.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, la capătul unei zile cu consultări cu partidele parlamentare la Palatul Cotroceni. Este cea de-a treia propunere pe care o face șeful statului de la demiterea Guvernului Bolojan. Anterior i-a propus pe Eugen Tomac (care s-a retras înainte de votul din Parlament) și pe Adrian Veștea, care a picat la votul de învestitură.