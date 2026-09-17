Cine este Siegfried Mureșan, propus ca premier de Nicușor Dan. Studii și cariera politică

Eurodeputatul Siegfried Mureșan. Foto: Profimedia Images

Eurodeputatul Siegfried Mureșan a fost propus joi de Nicușor Dan pentru funcția de premier al României, la mai bine de patru luni după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. La câteva minute după ce șeful statului a făcut anunțul, liberalul a transmis un mesaj scurt: „Accept propunerea făcută de Președintele României.”

Siegfried Mureșan s-a născut în Hunedoara, dintr-o mamă germană și un tată român. În 2004, a absolvit Academia de Studii Economice din București, iar cariera sa politică s-a format, în mare parte, la Bruxelles.

Siegfried Mureșan și-a continuat studiile cu un masterat în economie și știința managementului la Universitatea Humboldt din Berlin.

Siegfried Mureșan: Parcurs și cariera politică

În 2006 a primit o bursă din partea Parlamentului german și a făcut parte din programul de stagii internaționale al Bundestagului. Ulterior, a continuat timp de trei ani să fie consilier al președintelui Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului german, Gunther Krichbaum.

În 2009, s-a mutat la Bruxelles, unde a lucrat inițial în cadrul Parlamentului European. În 2011, s-a alăturat sediului central al Partidului Popular European în calitate de consilier politic pentru economie și politică socială.

În ianuarie 2014, a fost promovat în funcția de consilier politic principal. Responsabilitățile sale în cadrul PPE au inclus coordonarea reuniunilor ministeriale ale PPE înaintea Consiliilor ECOFIN, Competitivitate, Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Generale. Tot din 2014 este deputat al Partidului Popular European (PPE).

În prezent, Mureșan este președintele delegației la Comisia parlamentară de asociere UE-Moldova și vicepreședinte în mai multe structuri ale partidului Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat), Biroul grupului PPE și la Președinția grupului PPE.

În același timp, Mureșan este membru în Conferința președinților de delegație, Comisia pentru bugete, Comisia pentru afaceri economice și monetare și în Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest.

De asemenea, este membru supleant în Delegația pentru relațiile cu Statele Unite.

Istoricul politic al lui Siegfried Mureșan

Cariera politică a lui Siegfried Mureșan este ușor atipică, construită în mare parte la Bruxelles.

Înainte de 2014 a fost apropiat de Partidul Democrat Liberal (PDL), intrând în politica românească ulterior, prin Partidul Mișcarea Populară (PMP), unde a condus organizația de tineret, și tot în 2014 a candidat și a obținut un mandat de europarlamentar.

A fost membru PMP între anii 2014–2018, iar în 2018 a trecut la Partidul Național Liberal (PNL), formațiunea din care face parte și în prezent. La nivel european, totuși, a urcat rapid: a fost numit purtător de cuvânt al PPE în 2015, vicepreședinte al Grupului PPE din Parlamentul European în 2019 și, ulterior, vicepreședinte al Partidului Popular European (PPE), cea mai mare familie politică europeană.

A fost reales vicepreședinte al PPE cu peste 70% din voturile valabile la Congresul de la Valencia, în aprilie 2025.

Mureșan este la al 10-lea mandat de eurodeputat. La începutul mandatului, a fost reales vicepreședinte al Grupului PPE, obținând 151 din 170 de voturi valabil exprimate.

Propunerea PNL-USR-UDMR, respinsă de PSD

PNL, USR și UDMR au anunțat, pe 26 iunie, că propunerea lor pentru premier este Siegfried Mureșan. Ulterior, Partidul Social-Democrat (PSD) a transmis că respinge propunerea, susținând că înseamnă „un scenariu premeditat” de a menține România în criză politică.

„Anunțul de azi al partidelor de dreapta privind susținerea unui prim-ministru comun, fără a avea o majoritate parlamentară solidă în spate, este o nouă tentativă de inventare a unor condiții menite să facă imposibilă formarea unui Guvern cu puteri depline”, susținea, atunci, Partidul.

Ulterior, Siegfried Mureșan pur și simplu a dispărut, acest lucru fiind, de asemenea, punctat de Kelemen Hunor, liderul UDMR. Pe 31 august, Kelemen afirma că „nu am mai auzit nimic de el toată vara, iar acest lucru este inacceptabil”.

Chiar și asa, el a subliniat că „până când președintele Nicușor Dan nu se va decide asupra noului candidat la funcția de prim-ministru, partidul nu va părăsi barca comună în care se află cu PNL și USR alături de Siegfried Mureșan”.

După anunțul susținerii sale, Natalia Intotero, parlamentar PSD și fost ministru în guvernele Ciolacu și Dăncilă, a lansat un atac la Siegfried Mureșan, spunând că "debutul său politic s-a făcut pe structurile lui Traian Băsescu și ale Elenei Udrea", subliniind că „a acționat împotriva fermierilor români în cazul acordului MERCOSUR”.

La începutul lunii, Siegfried Mureșan a răspuns atacurilor PSD, spunând că „dacă vrea să guverneze, are deja o majoritate cu AUR”.

El l-a acuzat pe Sorin Grindeanu că vrea ca PSD să ajungă la guvernare ca să „anuleze reformele Guvernului Bolojan, să readucă risipa şi să se remufeze la banul public”. Europarlamentarul PNL a adăugat că liberalii nu vor vota un guvern „iresponsabil controlat de PSD”, dar dacă totuși social-democrații își doresc să guvernarea, pot strânge o majoritate parlamentară cu AUR.

„Sorin Grindeanu a demis Guvernul şi acum dă vina pe PNL pentru că nu mai avem guvern. Românii nu sunt atât de naivi pe cât speră Sorin Grindeanu. Românii ştiu că PSD şi AUR au dărâmat Guvernul şi au generat criza politică”, susținea el.