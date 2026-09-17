De ce incendiul nu este inclus în asigurarea obligatorie a locuinței în România

Incendiul este însă, potrivit datelor prezentate de reprezentanții UNSAR, principala teamă a românilor. Foto: Getty Images

În ziua în care partidele, împreună cu președintele, decid viitorul României, zeci de primari și reprezentanți ai instituțiilor responsabile s-au reunit în Maramureș pentru a căuta soluții de protejare a oamenilor în fața dezastrelor naturale, a incendiilor și a altor riscuri care le pot distruge locuințele și bunurile. „Acasă în siguranță. Mai responsabili. Mai implicați.” este conferința organizată de Antena 3 CNN împreună cu Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, într-un moment în care protecția financiară a familiilor devine o problemă tot mai importantă.

Numărul asigurărilor ar trebui să crească

Unul dintre mesajele transmise în cadrul conferinței este că primul pas pentru protejarea locuinței îl reprezintă respectarea legii și încheierea poliței obligatorii. Cosmin Tudor, director general adjunct al PAID România, a explicat că aceasta poate fi completată de o asigurare facultativă, care oferă o protecție mai extinsă.

„Eu pot să vă spun care ar fi primul pas în creșterea numărului asigurărilor. În primul și în primul rând, respectarea legii, pentru că legea n-a fost făcută degeaba. Este foarte important să ai locuința asigurată, pentru că, de cele mai multe ori, pentru oamenii din România este cel mai de preț bun pe care îl au. Este investiția pe care au făcut-o timp de o viață întreagă, uneori.

Și atunci să începem prin acest prim pas, prin asigurarea obligatorie a locuinței, care este obligatorie prin lege, și să continuăm cu protecția integrală a acestor bunuri printr-o asigurare complementară facultativă, care poate aduce și mai multe riscuri în acoperire și care poate aduce chiar bunurile din casă în acoperire și alte acoperiri”, este de părere Cosmin Tudor, director general adjunct al PAID România.

De ce nu este incendiul inclus în asigurarea obligatorie

În cadrul discuțiilor a fost ridicată și problema includerii incendiilor în categoria riscurilor acoperite de polița obligatorie. Cosmin Tudor a explicat de ce această variantă nu este, în prezent, aplicabilă, subliniind diferența dintre riscurile catastrofale și cele care pot afecta punctual o locuință.

„Am mai avut aceste propuneri. Incendiul nu seamănă, din punct de vedere al riscului și al evaluării riscului, cu cele trei riscuri acoperite deja de polița obligatorie de asigurare, adică alunecarea de teren, cutremurul și inundațiile ca fenomen natural.

Pentru că aceste trei riscuri acoperite deja sunt acele riscuri care pot afecta comunități extinse. Ori acolo este primul pas de protecție. Toată lumea are la dispoziție, în țara asta, o poliță care vine să completeze aceste riscuri.

Incendiul este un risc de bază pentru polița facultativă. Orice poliță facultativă din țara asta cuprinde și incendiul, este în pachetul de bază. Rețineți, asigurările de locuință sunt foarte ieftine. Sumele plătite anual sunt mici. Vă dau niște exemple simple. Polița obligatorie este 130 de lei pe an, 130 de lei pe an, nu pe lună”, a completat Cosmin Tudor.

Incendiul, cea mai mare teamă a românilor

Incendiul este însă, potrivit datelor prezentate de reprezentanții UNSAR, principala teamă a românilor atunci când vine vorba despre locuințele lor. Iar atunci când un astfel de eveniment se produce, valoarea despăgubirilor poate ajunge la sute de mii de euro.

„La nivel UNSAR, realizăm în fiecare an un studiu sociologic pentru a vedea evoluția percepției românilor cu privire la temerile lor atunci când vine vorba de locuințe și, în fiecare an, vedem că incendiul se află pe primul loc.

Unul din doi români se teme că, la un moment dat, locuința ar putea fi afectată de un incendiu. La fel vedem și noi, din datele pe care le colectăm de la companiile membre UNSAR, că incendiul este pe primul loc pentru cele mai mari despăgubiri achitate în baza asigurărilor facultative.

În fiecare an vorbim de sute de mii de euro pentru o singură daună, deci pentru o singură locuință afectată de un incendiu. Vă dați seama că atunci când vorbim despre un incendiu, vorbim despre un risc care ne provoacă un dezastru financiar major și atunci este important să ne întrebăm dacă oare avem banii necesari să ne revenim după un incendiu”, a explicat Alina Bărbulescu, coordonator Secțiuni Asigurări Generale UNSAR.

Cât costă o asigurare facultativă

Costul unei asigurări facultative variază în funcție de bunurile și riscurile pe care proprietarul dorește să le includă în poliță. Pot fi protejate nu doar elementele locuinței, ci și bunurile din interior, de la electrocasnice și dispozitive electronice până la echipamente precum panourile fotovoltaice.

„Costul asigurării facultative depinde foarte mult de ceea ce ne dorim a fi acoperit. Pentru că este o asigurare complexă și ne asigură toate nevoile noastre ca proprietari de locuință. De la bunurile din locuință, de la orice element pe care îl folosim în viața de zi cu zi, că este unul electrocasnic, că este un bun electronic, device-urile pe care le folosim, cele moderne, poate avem un panou fotovoltaic montat pe locuință, și acela se poate asigura.

Deci contează foarte mult ceea ce ne dorim. Depinde de noi cât de dispuși suntem să ne asigurăm pentru întregul sprijin financiar necesar pentru a ne reveni după un incident”, a concluzionat Alina Bărbulescu, coordonator Secțiuni Asigurări Generale UNSAR.