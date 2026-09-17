Hackerii care au furat datele clienților Revolut din Europa cer o răscumpărare de trei milioane de dolari

2 minute de citit Publicat la 15:58 17 Sep 2026 Modificat la 15:58 17 Sep 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Un grup de hackeri a furat datele a sute de clienți europeni ai Revolut și cere o răscumpărare de 3 milioane de dolari, amenințând că, altfel, va vinde informațiile altor rețele criminale. Procurorii italieni au deschis o anchetă, după ce atacul a fost realizat printr-un cont de e-mail instituțional compromis al unei prefecturi din Italia, scrie Euronews.

Parchetul din Reggio Calabria a deschis o investigație într-un caz care implică Revolut, compania de servicii bancare fondată la Londra, care ar fi în prezent victima unui șantaj.

Un grup de hackeri a solicitat băncii date sensibile, folosind un cont de e-mail instituțional compromis, aparținând prefecturii din Reggio Calabria.

Banca digitală a confirmat că au fost afectate datele a aproximativ 680 de clienți europeni, dar că fondurile acestora nu au fost atinse.

Potrivit Financial Times, care a contactat infractorii cibernetici prin Telegram, gruparea își spune „iamnotavillain” și a publicat miercuri după-amiază, pe site-ul său, o cerere de răscumpărare de 3 milioane de dolari, echivalentul a 2,61 milioane de euro.

Dacă nu primesc banii în 24 de ore, hackerii amenință că vor vinde datele sensibile altor organizații criminale.

De caz se ocupă și Direcția Națională Antimafia și Antiterorism, întrucât este vizată o instituție a statului. Divizia de criminalitate informatică a poliției afirmă că a fost o operațiune extrem de sofisticată, dar mai multe aspecte urmează să fie clarificate.

O cerere de răscumpărare neobișnuită

Gruparea a publicat cererea de răscumpărare pe site-ul său de pe dark web. Financial Times notează că afișarea publică a unei astfel de cereri este neobișnuită; de regulă, tentativele de răscumpărare și de extorcare sunt făcute inițial în privat și devin publice doar dacă țintele refuză să plătească.

În acest caz, însă, cotidianul britanic a primit un mesaj prin care i se cerea Revolut să transfere „6.000 XMR / 3.000.000 $... altfel toate datele vor fi vândute și veți avea sânge pe mâini”.

XMR este simbolul criptomonedei Monero, folosită adesea în contexte ilegale pentru că este greu de urmărit.

Gruparea criminală a mai declarat pentru ziar că era prima dată când își folosea site-ul pentru o cerere de răscumpărare și că nu contactase încă banca pentru a deschide negocieri.

După ce a făcut publică cererea de răscumpărare, hackerii au trimis către Financial Times o înregistrare de ecran de 60 de secunde, care arată un utilizator neidentificat derulând o colecție de documente, posibil aparținând Revolut.

Informațiile din documentele sustrase de la Revolut ar include date de pașaport, date de permis de conducere, alte acte de identitate și fotografii. Hackerii susțin că dețin în total 147 de gigabytes de date.

În ce stadiu se află ancheta

Procurorii iau în calcul infracțiunea de acces neautorizat într-un sistem informatic de interes public. Un prim raport al poliției de criminalitate informatică arată că operațiunea, care a durat luni întregi, a fost extrem de sofisticată și că nu este încă sigur dacă a fost compromis un computer de la prefectura din Reggio Calabria sau de la Ministerul de Interne al Italiei.

Experții încearcă totodată să stabilească dacă adresa de e-mail instituțională de la care au pornit solicitările a fost infiltrată sau clonată.

Alături de Parchetul Național Antimafia și Antiterorism a intervenit și autoritatea italiană pentru protecția datelor, care a demarat imediat verificări pentru posibile breșe de securitate la băncile italiene și le-a cerut responsabililor cu protecția datelor să efectueze o „revizuire promptă” și, dacă sunt descoperite vulnerabilități, să sesizeze imediat autoritatea.

Autoritatea italiană pentru protecția vieții private a contactat și instituția omoloagă din Lituania, unde se află sediul social al Revolut, începând un schimb de informații menit să întărească eforturile de combatere a amenințării.

Ancheta va stabili cum a fost comisă infracțiunea și dacă au fost afectate și alte instituții publice.