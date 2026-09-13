Breșă de securitate la Revolut: Informațiile clienților au fost compromise după un e-mail fals primit de companie

1 minut de citit Publicat la 16:42 13 Sep 2026 Modificat la 16:42 13 Sep 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Revolut a suferit o breșă de securitate, după ce compania a primit un e-mail fals, de pe adresa legitimă a unei agenții guvernamentale. În urma incidentului, un purtător de cuvânt a afirmat pentru Reuters că „informațiile sensibile ale clienților au fost divulgate unei terțe părți neautorizate”.

„După detectare, am blocat imediat adresa și am alertat agenția guvernamentală relevantă, precum și agențiile de aplicare a legii, autoritățile de protecție a datelor și autoritățile de reglementare financiară”, a declarat purtătorul de cuvânt.

„Sistemele Revolut și fondurile clienților nu sunt afectate”, a subliniat el, fără a dezvălui numărul exact de persoane afectate de breșă.

Datele compromise includeau data nașterii, adresele poștale, e-mail-urile și numerele de telefon ale clienților, precum și copii ale documentelor lor de identitate, inclusiv pașapoarte și permise de conducere, potrivit unui raport TechCrunch.

Revolut plănuiește o potențială listare publică și vizează o evaluare de până la 200 de miliarde de dolari. Este una dintre cele mai de succes companii fintech europene, fără sucursale bancare fizice.

Revolut, cu sediul la Londra, are peste 80 de milioane de clienți la nivel global și operează ca bancă în peste 30 de țări, conform site-ului său web. Compania fintech și-a extins recent prezența pe piețe precum India, Mexic, Franța și Emiratele Arabe Unite.

Mai mult, la începutul acestei luni, Biroul Controlorului Monedei din SUA a acordat o aprobare condiționată Revolut pentru a înființa o bancă națională în țară, pe care firma se așteaptă să o lanseze în prima jumătate a anului 2027, mai notează TechCrunch.