Acum un an, superbogații Chinei au fugit din Singapore. Viața de noapte li se părea "prea cuminte". Acum vor să se întoarcă

Acum un an, superbogații Chinei au fugit din Singapore. Acum vor să se întoarcă. FOTO: Getty Images

În urmă cu un an, familiile chineze bogate erau tot mai nemulțumite de Singapore, așa că au plecat de acolo. Regulile li se păreau prea stricte, iar viața de noapte prea liniștită. Alte orașe păreau mai permisive sau mai animate. Acum vor să se întoarcă, scrie CNBC.

Consultanții care se ocupă de administrarea averilor spun că tot mai mulți clienți chinezi care se mutaseră în alte centre financiare sunt din nou interesați de Singapore. Controalele mai stricte ale Beijingului și conflictele internaționale îi fac să aprecieze din nou stabilitatea orașului-stat.

Schimbarea arată cât de repede își pot reconsidera cei mai bogați oameni din Asia locul în care vor să trăiască și să își țină banii.

Singapore devenise una dintre destinațiile preferate ale chinezilor înstăriți care voiau să își împartă investițiile între mai multe piețe și să se distanțeze de Beijing. Interesul crescuse mai ales după protestele din Hong Kong din 2019 și măsurile represive care au urmat, în numele securității naționale.

Singapore și-a pierdut însă o parte din atractivitate după scandalul de spălare de bani de 3 miliarde de dolari din 2023. Autoritățile au început să verifice mai atent clienții bogați și firmele care le administrau averile. Controalele mai stricte, așteptarea îndelungată pentru deschiderea conturilor bancare și condițiile de obținere a rezidenței au împins unele familii spre Hong Kong, Dubai sau Tokyo.

Acum, regulile care îi nemulțumeau sunt privite de unii ca un motiv de încredere.

"Motivul pentru care au venit inițial în Singapore a fost tocmai faptul că politicile Chinei îi afectează mult mai direct în Hong Kong decât în Singapore", a declarat Ryan Lin, director la firma de avocatură Bayfront Law.

Lin îi ajută pe clienții chinezi bogați să înființeze firme pentru administrarea averii familiei și să obțină rezidența în Singapore. Anul trecut, spunea că ajuta tot mai mulți clienți să plece, nemulțumiți de verificările suplimentare și de volumul de informații pe care trebuiau să le declare.

Între timp, Beijingul a început să controleze mai atent averile deținute în afara Chinei continentale. Noile reguli pentru trusturi, structurile prin care sunt deținute și administrate bunuri, au neliniștit familiile bogate, deoarece cer declararea acestora și pot aduce obligații fiscale. Verificările vizează și asigurările sau conturile deschise la brokeri din străinătate. Regulile se pot aplica indiferent unde este înregistrat trustul sau unde locuiește persoana în cauză.

"Când vine vorba despre siguranța averii lor, acum iau foarte serios în calcul Singapore ca opțiune pe termen lung", a spus Lin. De această dată, clienții par mai hotărâți. Mai mulți întreabă cum pot obține rezidența permanentă și cetățenia, pentru a se stabili acolo pe termen lung.

Mutarea în Singapore nu înseamnă însă că dispar automat obligațiile față de China, a explicat Carman Chan, fondatoarea Click Ventures, o firmă de administrare a averilor care activează în Hong Kong și Singapore. Acest lucru este valabil mai ales dacă persoana își păstrează cetățenia și statutul fiscal.

Potrivit consultanților, cei care se interesează din nou de Singapore vor, în general, să trăiască și să își administreze banii mai departe de China continentală, reducând expunerea la deciziile Beijingului și păstrându-și mai multe opțiuni.

Lin spune că restricțiile recente privind accesul investitorilor din China continentală la firme de brokeraj din Hong Kong i-au îngrijorat în mod deosebit pe unii clienți. "Au impresia că Hong Kong este, poate, prea aproape de China", a explicat el.

Manish Tibrewal, cofondatorul Farro Capital, a declarat că firma sa primește tot mai multe solicitări de la familii chineze care se gândesc să se mute în Singapore.

Un purtător de cuvânt al Biroului pentru Servicii Financiare și Trezorerie din Hong Kong a subliniat că principiul "o țară, două sisteme" garantează păstrarea sistemului juridic de common law, libera circulație a capitalurilor, schimbul liber al monedei, taxe reduse și reguli financiare aliniate standardelor internaționale.

Cei care au ales Dubaiul își reconsideră planurile

Singapore atrage interes și din cauza nesiguranței din Orientul Mijlociu.

Mai mulți consultanți, printre care Tibrewal și Lin, spun că familiile chineze care se orientaseră spre Dubai în ultimii ani au început să își regândească planurile din cauza conflictului din regiune.

La început, unii clienți ai lui Lin au crezut că situația va fi temporară. Cum tensiunile au continuat, au început să facă pași concreți pentru a pleca.

"Clienții mei se tem că Dubaiul ar putea fi prins în conflict și ar putea avea de suferit", a spus Lin. "Nu se vor mai simți în siguranță. Vor fi foarte neliniștiți. Cel puțin psihologic, nu vor avea liniște. Felul în care privesc administrarea banilor în Dubai s-a schimbat."

Unii s-au întors deja în Singapore. Alții își încheie investițiile și își pun în ordine afacerile financiare înainte de a reveni, a precizat el.

Dificultățile vieții în Japonia

Tokyo devenise o opțiune atractivă pentru chinezii bogați. Yenul mai slab făcuse locuințele și produsele de lux mai ieftine pentru cumpărătorii străini, iar apropierea de China și siguranța orașului erau alte avantaje.

Viața de zi cu zi s-a dovedit însă mai dificilă pentru unii. Consultanții spun că limba, integrarea în societatea japoneză și diferențele în relațiile sociale și de afaceri au creat probleme.

Iris Xu, directoarea Jenga Business Consulting Group, a povestit cazul unui client care s-a mutat în Japonia, dar s-a întors în Singapore după numai opt luni.

"După ce încearcă Japonia, Dubaiul și Hong Kongul, le rămâne opțiunea Singapore", a spus Xu.

Înapoi în Singapore

Interesul revine într-un moment în care Singapore își ajustează regulile pentru firmele care administrează averile familiilor.

În iulie, Autoritatea Monetară din Singapore a relaxat unele condiții pentru firmele care gestionează averea unei singure familii și vor să beneficieze de facilități fiscale. Schimbările, intrate în vigoare la 1 august, le oferă mai multă libertate în privința angajărilor și a investițiilor. În același timp, autoritățile continuă să verifice mai atent de unde provin banii care intră în țară.

Interesul se vede și pe piața imobiliară. Potrivit Juwai IQI, solicitările de informații despre proprietăți de lux venite din partea cumpărătorilor chinezi au crescut cu 35% în prima jumătate a anului față de aceeași perioadă a anului trecut.

Consultanții spun că regulile clare și stabilitatea au devenit avantaje tot mai importante pentru Singapore.

"Prioritățile lor s-au schimbat", a spus Xu. "Înainte, poate căutau o oportunitate. Acum caută siguranță."