Topul celor mai competitive economii din lume în 2026. România a fost depășită și de Ungaria și de Bulgaria

Țara noastră a obținut locul 61 și un scor de 43,1. FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea

România este pe locul 61 din 70 în topul celor mai competitive economii din lume, potrivit clasamentului IMD 2026. A fost depășită de Ungaria (locul 51) și Bulgaria (locul 56) și a obținut un scor dramatic mai mic față de anii trecuți. Singapore a obținut primul loc, urmată de Hong Kong și Elveția. Din Europa, s-au remarcat și Irlanda, Danemarca, Olanda și Suedia, iar Statele Unite se află pe locul zece.

Clasamentul IMD al competitivității mondiale din 2026 compară 70 de economii în funcție de eficiența cu care acestea creează condiții pentru ca firmele să concureze și să genereze valoare pe termen lung, potrivit Virtual Capitalist.

Trei din primele cinci țări din top sunt din Asia, în timp ce cinci țări europene au intrat în top 10. SUA este pe locul zece și Emiratele Arabe Unite pe șapte, în timp ce Vietnam a fost inclusă pentru prima dată în top, pe locul 27.

Cadrul de evaluare al IMD este format din 341 de criterii, organizate în 20 de subfactori și patru piloni: performanța economică, eficiența guvernamentală, eficiența mediului de afaceri și infrastructura. Datele statistice reprezintă două treimi din scorul final, în timp ce o treime provine dintr-un sondaj de opinie realizat în rândul managerilor.

Dimensiunea unei economii și competitivitatea acesteia nu sunt unul și același lucru. SUA, de exemplu, este cea mai mare economie din lume, dar ocupă locul 10 în clasamentul IMD din 2026.

În schimb, metodologia IMD surprinde un set mai larg de condiții care determină cât de eficient pot companiile să își desfășoare activitatea, să investească și să concureze.

Singapore are cea mai competitivă economie din lume

Singapore ocupă primul loc, cu un scor de 100, fiind urmat de Hong Kong (95,6) și Elveția (95,3). Taiwanul se află pe locul al patrulea, în timp ce Danemarca, Irlanda și Emiratele Arabe Unite au fiecare un scor de 94,1, ocupând pozițiile cinci până la șapte. Top 10 este completat de Olanda (90,1), Suedia (88,5) și SUA (86,8).

Singapore este, de asemenea, singura economie care se află în top cinci mondial la toți cei patru factori care determină competitivitatea. Eficiența mediului de afaceri a urcat pe primul loc în 2026, contribuind la revenirea acestei țări cu 6 milioane de locuitori pe prima poziție în clasamentul general, în detrimentul Elveției.

România se află pe locul 61

România se află la coada clasamentului, fiind depășită de Bulgaria și Ungaria. Țara noastră a obținut locul 61 și un scor de 43,1. După România mai sunt doar: Mexic, Slovacia, Ghana, Brazilia, Botswana, Mongolia, Nigeria, Namibia și Venezuela.

Potrivit experților de la IMD, economia țării noastre are următoarele provocări:

creșterea eficienței cheltuielilor publice pentru reducerea deficitului bugetar;

accelerarea investițiilor în domeniile specializării inteligente, cercetării, dezvoltării și inovării;

sprijinirea companiilor pentru implementarea transformării digitale, concomitent cu dezvoltarea competențelor digitale;

îmbunătățirea sistemelor de sănătate și educație pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă societatea românească;

modernizarea industriei naționale de apărare;

România a obținut următoarele scoruri:

Perfomanță economică - 40,6;

Eficiență guvernamentală - 35;

Eficiență în afaceri - 18,3;

Infrastructură - 36,2;

Țara noastră a scăzut în acest top de-a lungul timpului, în loc să evolueze. De exemplu, în 2022 a fost pe locul 21, în 2023 pe locul 48, în 2024 pe locul 50 și în 2025 pe locul 49.

De ce Europa și Asia domină clasamentul

Europa și Asia ocupă nouă dintre primele zece poziții. Multe dintre țările aflate în top au companii productive, infrastructură sofisticată, forță de muncă bine pregătită și instituții care fac investițiile și activitatea comercială mai previzibile.

Raportul IMD pentru 2026 pune un accent deosebit pe credibilitatea instituțiilor și respectarea statului de drept.

Legislația previzibilă, contractele care pot fi aplicate pe termen lung și un guvern eficient pot ajuta companiile să facă investiții pe o durată mai mare de timp într-un context de incertitudine geopolitică.

Inovația este, de asemenea, importantă. Mai multe dintre economiile aflate în top găzduiesc sau sunt strâns conectate la principalele centre de inovare ale lumii, ceea ce le consolidează capacitatea de a transforma tehnologia în produse și servicii, de a atrage talente și de a crește productivitatea.

Totuși, clasamentul arată că nu există o formulă unică pentru competitivitate. Emiratele Arabe Unite ocupă locul șapte, iar SUA locul 10, ceea ce demonstrează că medii de afaceri extrem de competitive pot apărea în cadrul unor modele economice foarte diferite.