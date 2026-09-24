„Blocaje la plata pensiilor și salariilor. Ca un bulgăre care se rostogolește”. Ce se întâmpla dacă România e retrogradată la „junk”

România a evitat la limită retrogradarea ratingului în urmă cu două luni. Foto: Getty Images

Profesorul de economie mondială, dr. Christian Năsulea, a declarat, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că există o „șansă foarte mare” ca ratingul de țară al României să fie retrogradat la categoria „junk” în această toamnă, din cauza crizei politice prelungite. În acest scenariu, economistul a avertizat că puterea de cumpărare se va eroda și mai mult, apoi statul nu va mai putea plăti pensii și salarii, oamenii nu își vor mai putea plăti ratele și facturile și din ce în ce mai multe companii vor intra în faliment.

Reprezentanţii agenției de rating S&P au, joi, o întrevedere la Palatul Victoria cu premierul interimar Ilie Bolojan. Înainte de această întâlnire crucială, aceștia au discutat şi cu ministrul Finanțelor Alexandru Nazare. Agenţia urmează să anunţe vinerea viitoare dacă menține România în categoria recomandată investitorilor. Întâlnirile au avut locul într-un context nu doar complicat economic, ci și de criză politică, al cărei final nu se întrevede.

Profesorul în economie mondială Christian Năsulea a explicat că în mod normal criza politică nu ar trebui să cântărească în evaluarea unei agenții de rating, dar în România aceasta trenează de mai binde patru luni.

„În mod normal, când o agenție de rating evaluează capacitatea unui stat de a-și plăti datoriile, de a da înapoi banii pe care i-a luat cu împrumut, pentru că pentru asta sunt aceste agenții în esența lor, calculul politic nu face mare diferență în ceea ce rezultă din acea grilă de indicatori pe care urmăresc evaluatorii.

În situația României, însă, pentru că avem această criză politică prelungită, este absolut normal ca oamenii care au venit la București ca să vadă la fața locului ce se întâmplă de fapt, ce facem aici de nu avem guvern, de nu avem o coaliție care să și susțină guvernul pe care îl pune să nu-l dea jos ulterior.

Evident că o să cântărească foarte greu această chestiune a stabilității politice și aici ar fi de dorit ca liderii partidelor politice, toți liderii partidelor politice, dacă vor să evite o situație negativă extrem de neplăcută pentru populația României, pentru cetățeanul de rând, ar fi bine să înceapă să transmită niște mesaje mai pozitive, de genul că vom găsi o soluție, că tot ce facem este în interesul bunăstării și creșterii economiei românești pe termen lung”, a spus doctorul în economie.

Ce ar însemna o retrogradare la „junk” pentru români

Dr. Christian Năsulea a explicat că o retrogradare a ratingului României la „coșul de gunoi” al investițiilor, ar declanșa un val de consecințe economice, cu impact direct asupra nivelului de trai.

„Dacă am ajunge acolo, scenariile variază de la un disconfort ușor mai mare decât cel pe care l-au resimțit până acum oricum, cu prețuri care sunt continuă creștere și cu lucruri care se simt în erodarea puterii de cumpărare de la o zi la alta, s-ar putea să înceapă să vadă că vecini de-ai lor sau membri ai familiei nu-și mai primesc pensiile, salariile o perioadă de timp, pentru că apar niște blocaje. Asta după ceva timp dacă ajungem la downgrade.

Și de aici mai departe, vă dați seama că se rostogolește bulgărele în economie și începem să avem tot felul de probleme cu oameni care nu își mai plătesc ratele, facturi rămase neplătite, companii care își închid porțile pentru că se propagă în economia acest val de efecte negative care ar putea să înceapă în momentul unui downgrade”, a spus Năsulea.

Profesorul de economie mondială a afrmat că deși în aprilie, experții au confirmat ratingurile de țară ale României, în această toamnă există „o șansă foarte mare” să fie retrograda.

„Nimeni nu poate să spună cu certitudine, însă aș spune că avem șanse să trecem clasa, dar avem și o șansă, din păcate, foarte mare, să fim retrogradați acum, nu la primăvară”, a spus el.

România a evitat la limită retrogradarea ratingului în urmă cu două luni. Moody's (pe 7 august) și Fitch Ratings (pe 31 iulie) au confirmat poziția țării noastre pe ultima treaptă a categoriei recomandate investițiilor, adică BBB-, respectiv Baa3, cu perspectivă negativă.