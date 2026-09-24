Mama Valentinei, mărturii cutremurătoare: "M-a sunat pe video şi mi-a arătat loviturile". Tânăra voia să se întoarcă la părinţi

Mama Valentinei, mărturii cutremurătoare: "M-a sunat pe video şi mi-a arătat loviturile". Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Mama Valentinei, tânăra ucisă şi aruncată în râul Olt, după ce a fost înghesuită într-o valiză, a făcut mărturii cutremurătoare în timp ce a povestit una dintre conversaţiile pe care le-a avut înainte de crimă. Aceasta i-a mărturisit în timpul unui apel video că a fost bătută şi i-a arătat vânătăile de pe corp. Totodată, i-a spus că vrea să se întoarcă la părinţi. În prezent, anchetatorii iau în calcul și ipoteza ca Vlad Bălțățeanu, presupusul criminal, să fi părăsit deja Ungaria, unde a fost ajutat să ajungă de un prieten, care nu ştia despre planul acestuia. Iar poliţiştii au refăcut atât filmul crimei, cât şi traseul parcurs de individul de 30 de ani.

"Mi-a spus: «Tati lasă-l în pace acum, că e beat și nu știe ce face, că vorbim mâine, că eu îl iubesc»" – sunt ultimele cuvinte pe care Valentina i le-a spus tatălui ei, Petre Tănăsie. Şi, în acelaşi timp, vorbele prin care îşi apăra agresorul. Vlad ar mai fi agresat-o în trecut pe tânăra de 28 de ani.

"Fata m-a sunat pe cameră şi mi-a arătat că era bătută. Avea mâna umflată cât piciorul, cu duluri, a dat cu pumnii în ea, ochiul – umflat, buza – umflată şi coastele negre, adică avea negrituri pe corp. I-am zis: «Mami, te rog, lasă-l şi vino acasă. Ai unde să vii. La tata şi la mama" şi ea a zis: «Da, vin!»", a povestit cu multă durere în glas mama Valentinei.

Potrivit anchetatorilor, Valentina a fost omorâtă în bătaie chiar la domiciliul bărbatului de 30 de ani. Pe salteaua din camera celor doi au fost descoperite mai multe pete de sânge. După ce a văzut ca victima nu mai respira, iubitul tinerei a dezbrăcat-o complet şi a înghesuit-o într-un geamantan, pe care l-a transportat cu mașina personală pe marginea râului Olt, în dreptul barajului din comuna Ioneşti, judeţul Vâlcea.

După ce a aruncat valiza în apele râului Olt, el şi-a pus în aplicare planul de a părăsi România. Câteva ore mai târziu, trupul neînsufleţit al tinerei a fost descoperit de câţiva pescari, care au sunat la serviciul unic de urgenţă 112.

Datele din anchetă arată că bărbatul și-a continuat drumul până la Sibiu. Acolo, și-ar fi abandonat mașina și ar fi apelat la un prieten să-l ducă în Ungaria. La audieri, acesta a spus că nu știa ce s-a întâmplat. Vlad Bălțățeanu i-ar fi spus că s-a certat cu iubita și că i s-a stricat mașina.

Procurorul susține că Valentina a fost transportată la râu într-o mașină neagră, de aceeași marcă cu cea a suspectului. Bărbatul încercase să o vândă în luna iulie, pe rețelele sociale.

Mama presupusului criminalul a fost audiată de polițiști, ieri, după percheziţii. Aceasta a declarat că era acasă în noaptea crimei, iar fiul ei ar fi dat o petrecere cu mai mulţi prieteni, muzică dată tare în boxe şi nu a auzit nimic suspect. Mai mult, femeia nici nu ştie când tânărul a plecat de acasă cu maşina.

Mama bărbatului locuia în aceeași curte cu fiul ei, însă în case diferite şi nu ar fi auzit nimic în acea noapte.

Criminaliștii spun că bărbatul avea un comportament narcisic, alimentat de o gelozie puternică, despre care au vorbit și apropiații cuplului.

"Este un soi de narcisism, dar grevat pe o gelozie bolnavă. Probabil că, la momentul în care a comis fapta, era sub influenţa fie a alcoolului, fie a drogurilor, fie a ambelor substanţe. Şi, de aici furia cu care el a lovit. Abia după aceea, a realizat ce a comis şi, de aceea, trebuia să scape de cadavru", a declarat Dan Antonescu, criminalist.

Magistrații au emis un mandat de arestare în lipsă pe numele bărbatului și un mandat european de arestare, pentru ca acesta să poată fi dat în urmărire internațională.