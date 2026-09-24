Albania aprobă trimiterea de trupe în Forţa de Stabilizare a Fâşiei Gaza impulsionată de Consiliul de Pace al lui Trump. Sursa foto: Getty Images



Parlamentul Albaniei a aprobat joi desfăşurarea a cel mult 40 de militari în cadrul Forţei Internaţionale de Stabilizare (ISF) pentru Fâşia Gaza, iniţiativă realizată în cadrul aşa-numitului Consiliu pentru Pace impulsionat de preşedintele american, Donald Trump, şi la care s-au mai angajat până în prezent să contribuie câteva ţări, relatează agenţia EFE, conform Agerpres.

Moţiunea, propusă de guvernul socialist de la Tirana, a primit sprijinul tuturor celor 106 membri ai parlamentului prezenţi, dintr-un total de 140, fără abţineri sau voturi împotrivă.

Desfăşurarea acestei forţe internaţionale face parte dintr-o iniţiativă a "Consiliului pentru Pace" creat de preşedintele american Donald Trump şi care ar urma, printre altele, să pregătească în enclava palestiniană perioada postbelică după conflictul dintre Israel şi gruparea islamistă palestiniană Hamas, cu obiectivul de a supraveghea procesul de pace şi reconstrucţia.

ISF şi-a fixat ca misiuni să garanteze securitatea în Fâşia Gaza şi să monitorizeze dezarmarea Hamas. Primele trupe străine s-au alăturat în iunie operaţiunii odată cu sosirea forţelor marocane, dar nu în interiorul enclavei palestiniene, ci la un cartier general al Forţelor de Securitate ale Israelului în sudul acestei ţări.

În august, parlamentul statului african Uganda a autorizat desfăşurarea unui contingent al armatei acestei ţări în Fâşia Gaza, în cadrul Forţei Internaţionale de Stabilizare (ISF). Indonezia, Kazahstan şi Kosovo au anunţat la rândul lor desfăşurări de trupe.

Donald Trump a anunţat în luna iulie că Hamas a acceptat să depună armele în etape, în baza unei foi de parcurs în 15 puncte propuse de "Consiliul pentru Pace". Gruparea palestiniană a transmis că este de acord cu foaia de parcurs, adăugând însă că implementarea acesteia depinde mai întâi de respectarea de către Israel a propriilor angajamente, inclusiv oprirea atacurilor şi retragerea din Fâşia Gaza.

Dar premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins foaia de parcurs, insistând că Israelul nu se va retrage din Fâşia Gaza, cel puţin nu atât timp cât gruparea Hamas nu va fi dezarmată complet.

În urma atacului lansat de Hamas pe 7 octombrie 2003 asupra părţii de sud a Israelului, unde circa 1.200 de persoane au fost ucise şi alte 250 au fost capturate de gruparea islamistă palestiniană, armata israeliană a lansat un asediu asupra Fâşiei Gaza care continuă şi în prezent, în pofida unui armistiţiu semnat în urmă cu un an, provocând moartea a peste 73.000 de palestinieni, majoritatea femei şi copii, potrivit Ministerului Sănătăţii din Fâşia Gaza.