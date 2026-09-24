Jurnaliștii CNN, MS NOW și Politico s-au întors la Casa Albă, după ce un judecător numit de Trump a suspendat interdicția președintelui

Decizia vine într-un moment încărcat pentru presa de la Washington. sursa foto: Getty

Reporterii CNN, MS NOW și Politico au intrat din nou, joi după-amiază, în Casa Albă. Cu doar câteva ore înainte, un judecător federal îi obligase pe oficialii administrației Trump să le redea accesul, suspendând interdicția impusă de președinte celor trei publicații, notează Associated Press și CNN.

Decizia vine într-un moment încărcat pentru presa de la Washington. Liderul chinez Xi Jinping se află în vizită la Casa Albă, iar liderii lumii sunt reuniți la New York pentru Adunarea Generală a ONU.

Cum a început conflictul

Trump a anunțat interdicția vineri, printr-o postare pe rețelele sociale, în care acuza cele trei redacții că publică în mod constant „știri false” și avertiza că vor urma și alte publicații. Abia ulterior administrația a susținut că articolele lor ar fi pus în pericol securitatea națională.

Jurnaliștilor le-au fost retrase legitimațiile permanente care le permit reporterilor acreditați să intre zilnic în complexul Casei Albe, fără să ceară aprobare de fiecare dată.

Cele trei publicații au dat în judecată administrația. Ele susțin că interdicția încalcă Primul Amendament al Constituției americane, cel care garantează libertatea presei, întrucât le-a vizat strict din cauza conținutului articolelor.

Ce a decis judecătorul

Judecătorul federal Timothy Kelly a emis, noaptea târziu, un ordin de restricție temporară. Acesta este un instrument juridic de urgență, valabil 14 zile, prin care instanța oprește o măsură până când analizează cazul pe fond.

Kelly a cerut Casei Albe să „returneze, să reinstituie și să restabilească imediat” accesul celor trei publicații. El a apreciat că redacțiile au șanse mari să câștige procesul, pentru că legitimațiile le-au fost retrase fără respectarea procedurii legale. Mai exact, jurnaliștii nu au fost anunțați și nu au avut ocazia să se apere înainte să-și piardă accesul.

„Este un prag ridicat, dar reclamanții l-au atins”, a scris judecătorul.

Detaliul important este că Timothy Kelly a fost numit în funcție chiar de Donald Trump, în 2017. Tot el a judecat, în 2018, cazul lui Jim Acosta, pe atunci jurnalist CNN, căruia Casa Albă îi retrăsese legitimația.

Atunci, Kelly i-a restabilit temporar accesul, bazându-se pe o decizie judecătorească din 1977, potrivit căreia deținătorii de legitimații de presă au dreptul la o procedură corectă înainte ca accesul să le fie retras.

Kelly a mai precizat că guvernul trebuie să aibă reguli clare despre ce comportament poate duce la retragerea unei legitimații. Criteriul folosit de Casa Albă în scrisorile trimise redacțiilor, care vizează articolele considerate inacceptabile, este, în opinia sa, „atât de vag încât abia dacă își face treaba”.

Argumentul securității naționale a fost respins

Judecătorul nu a fost convins nici de argumentul că articolele celor trei publicații ar fi amenințat securitatea națională. El a observat că Trump nu a folosit acest argument la început, ci a vorbit doar despre ceea ce el numea presă negativă.

„Nimic din dosar (...) nu sugerează că revocarea legitimațiilor permanente ale reclamanților a fost motivată de preocupări legate de securitatea națională”, a scris Kelly.

„Cu siguranță, nu asta a spus președintele Trump când a anunțat că îi «interzice» pe reclamanți la Casa Albă – în schimb, s-a concentrat pe presupusa lipsă de veridicitate și pe negativismul articolelor reclamanților”, a mai notat judecătorul.

Ce articole a invocat Casa Albă

În documentele depuse la instanță, avocații administrației au enumerat mai multe articole pe care le consideră problematice.

În cazul CNN, a fost invocat un material despre detalii „strict secrete” ale construcției buncărului din Aripa de Est. MS NOW a fost acuzat pentru o relatare despre o presupusă anchetă privind scurgeri de informații. Politico a fost vizat pentru publicarea unui document despre finanțarea sălii de bal a Casei Albe, care descria cum ar investi Serviciul Secret în îmbunătățirea securității.

Politico mai era acuzat pentru un articol din iunie, în care un „oficial înalt al administrației”, citat sub protecția anonimatului, estima dacă un acord preliminar va pune capăt conflictului cu Iranul. Doar că declarația pare să fi venit dintr-o informare organizată chiar de Casa Albă, după reguli stabilite tot de administrație. Și alte publicații au relatat aceleași declarații.

Avocatul redacțiilor a mai arătat că, dintre cele patru articole CNN reclamate de Casa Albă, doar unul fusese scris de un reporter acreditat acolo, iar legitimația acestuia fusese reînnoită la câteva luni după publicare.

Confruntarea din sala de judecată

La audierea de urgență de miercuri, avocatul celor trei publicații, Theodore Boutrous, a insistat că accesul trebuie redat imediat, pentru că redacțiile pierd acoperirea unor evenimente majore.

„Suntem în război. Avem lideri mondiali care vin la Washington”, a spus el.

Avocatul Departamentului de Justiție, Michael Velchik, a susținut că președintele are dreptul să decidă cine intră în Casa Albă.

„Accesul la Casa Albă este un privilegiu, nu un drept”, a declarat Velchik.

El a respins acuzația că Trump ar fi pedepsit anumite publicații pentru opiniile lor. Ca argument, a spus că președintele a criticat și alte televiziuni, fără să le interzică. De exemplu, a numit ABC drept „cea mai proastă”.

„Președintele ar trebui să poată acționa imediat pentru a proteja securitatea națională”, a adăugat avocatul guvernului.

Boutrous a replicat că argumentul a apărut abia după ce redacțiile au dat în judecată administrația.

„Dintr-odată, e un caz de securitate națională”, a spus el, adăugând că Trump „tot ne dă dreptate”, pentru că a justificat mereu interdicția prin felul în care este prezentat în presă.

„Este o decizie puternică, ce confirmă libertatea presei, dreptul la o procedură corectă și statul de drept. Apreciem foarte mult acțiunea rapidă a instanței”, a mai precizat acesta.

Casa Albă nu a răspuns solicitărilor agenției Associated Press.

Dimineața în care ordinul nu a fost respectat

Revenirea nu s-a produs imediat. Joi dimineață, jurnaliștii celor trei publicații au fost din nou opriți la intrarea în Casa Albă, deși ordinul judecătorului fusese deja emis. Accesul lui Betsy Klein, reporter CNN, și a unui operator a fost refuzat de mai multe ori, inclusiv după ora 9:00.

Potrivit documentelor depuse de redacții, un agent al Serviciului Secret le-a confiscat jurnaliștilor legitimațiile. Publicațiile au cerut de urgență o nouă audiere.

Judecătorul a cerut administrației să răspundă până la ora 12:30, ora Washingtonului. Directorul de operațiuni al Casei Albe a transmis apoi o declarație în care confirma că legitimațiile au fost restituite.

Solidaritatea marilor televiziuni

Interdicția a provocat și o reacție de solidaritate din partea altor televiziuni. Cele cinci mari rețele americane, inclusiv CNN, formează un „pool” de presă, adică un sistem prin care își împart, prin rotație, filmările cu președintele. Ele au suspendat această acoperire până la noi ordine.

Decizia judecătorului nu privește acest sistem. Televiziunile au refuzat în continuare să difuzeze imagini cu Trump fără garanția că CNN va fi primită înapoi în pool.

Joi, la baza militară Andrews, unde Trump l-a întâmpinat oficial pe Xi Jinping, jurnaliștii Fox News, CBS și NBC au fost prezenți, dar nu au filmat. Potrivit AP, la eveniment erau prezente, după însemnele de pe camere și trepiede, și echipele altor televiziuni: NewsNation, Newsmax, Right Side Broadcasting Network, One America News și LindellTV.

Înaintea audierii, mai multe organizații de presă, printre care și agenția AP, au transmis instanței un document de susținere, cerând redarea imediată a accesului pentru cele trei publicații.