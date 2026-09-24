Documentarul „NAZA”, care a declanșat o furtună politică în Israel, va fi disponibil gratuit, online, în noiembrie

Realizatorii Yuval Abraham şi Rachel Szor au fost acuzaţi de „trădare” şi ameninţaţi că li se va retrage cetăţenia israeliană. Foto: Profimedia Images

Documentarul „NAZA”, care a declanșat o furtună politică în Israel deoarece include mărturiile unor militari israelieni care acuză armata de uciderea a numeroşi civili în Gaza, va fi disponibil gratuit online în luna noiembrie, a anunţat joi unul dintre realizatori, relatează Agerpres.

Ovaţionat la Festivalul de Film de la Veneţia, „NAZA” a primit premiul special al juriului la jumătatea lunii septembrie. În Israel, documentarul a declanșat un scandal uriași. Realizatorii Yuval Abraham şi Rachel Szor au fost acuzaţi de „trădare” şi ameninţaţi că li se va retrage cetăţenia israeliană.



Documentarul va fi disponibil gratuit pe internet începând din noiembrie pentru a permite „adevărului să iasă la lumină”, a declarat Yuval Abraham într-un mesaj publicat pe X, fără să ofere însă o dată precisă.

בגלל העניין והחשיבות הציבורית אני ורחלי החלטנו ביחד עם הגרדיאן שהסרט נז״א יהיה נגיש באינטרנט בחינם, ללא הגבלת זמן, כדי שכל אדם יוכל לצפות בו ובעדויות החיילים. זה יקרה בעוד כמה שבועות, בנובמבר, במועד הכי מוקדם שהצלחנו לקבוע. עד אז פנינו לבתי קולנוע בישראל והצענו להם את הסרט ללא… — Yuval Abraham יובל אברהם (@yuval_abraham) September 24, 2026



Va fi aşadar accesibil după alegerile legislative care au loc pe 27 octombrie în Israel.



„Am făcut acest film pentru a suscita o dezbatere publică despre acţiunile guvernului în Gaza. Jurnalismul nu este trădare. Critica nu este trădare, a adăugat regizorul.

Acesta a spus că a oferit cinematografelor din Israel posibilitatea de a rula filmul gratuit. „Ar fi un act de mare curaj în fața violenței cu care se încearcă cenzurarea lui.

„Am făcut filmul pentru a declanșa o dezbatere publică despre acțiunile guvernului în Gaza, uciderea a peste 73.000 de oameni, majoritatea civili, normalizarea unui război de exterminare și a ideii că „nu există persoane neimplicate”, a mai spus Abraham.



Documentarul aduce în prim-plan mărturiile anonime ale 24 de soldaţi şi membri ai serviciilor de informaţii israeliene care descriu modalitate prin care, potrivit lor, armata ucide în mod deliberat numeroşi civili în timpul atacurilor care au vizat membri ai mişcării islamiste Hamas.



„NAZA” este un acronim militar israelian care desemnează „pagube colaterale” estimate înainte unui atac, potrivit documentarului.

Furtună politică în Israel

După prezentarea filmului la Veneţia, ministrul israelian al Culturii, Miki Zohar, a solicitat iniţierea unei proceduri de retragere a naţionalităţii autorilor filmului şi demararea unei anchete legate de sursele anonime ale filmului.



La rândul ei, armata israeliană respinge „categoric” acuzaţiile incluse în film şi îşi exprimă îndoielile legate de fiabilitatea mărturiilor anonime.



A asigurat totodată că depune eforturi importante pentru protejarea civililor în timpul atacurilor din Gaza.



Considerând că documentarul a „fisurat zidul indiferenţe” în Israel în ciuda unui „cost personal ridicat”, Yuval Abraham a declarat că el şi Rachel Szor se vor întoarce în ţară pentru a „continua să lupte”, în ciuda ameninţărilor cu acţiuni în justiţie.



Acesta nu a precizat când vor reveni în Israel sau locul unde se află în prezent.