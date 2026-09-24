Anthropic anunţă o descoperire majoră în domeniul biologiei moleculare, realizată cu ajutorul modelului Claude

Anthropic dezvăluie un prim rezultat obţinut de laboratorul său de biologie moleculară. Sursa colaj foto: Getty Images

Anthropic, un start-up american de Inteligenţă Artificială (AI), a dezvăluit miercuri primul rezultat al noului său laborator de biologie moleculară, un sistem de enzime necunoscut până acum şi identificat de modelul său Claude, pe care compania l-a prezentat ca pe o demonstraţie a faptului că AI poate accelera cercetarea fundamentală, informează AFP, conform Agerpres.

Potrivit companiei Anthropic, aproape o mie de copii ale modelului Claude au lucrat în paralel şi au examinat în detaliu o bază de secvenţe ADN timp de 21 de ore pentru a realiza o analiză care i-ar lua unui cercetător uman câteva săptămâni sau chiar câteva luni pentru a o finaliza.

Acei agenţi AI au remarcat, în structura unui virus care atacă bacterii, un tipar rămas aparent neobservat până acum: scurte fragmente de ADN repetate la intervale regulate, alături de o enzimă deja cunoscută şi de o proteină al cărei rol este încă neclar.

O astfel de organizare aminteşte de cea a CRISPR, un mecanism de apărare al bacteriilor, din care oamenii de ştiinţă au obţinut "foarfeci moleculare" capabile să modifice genele, care stau la baza medicamentelor de editare genomică.

Dario Amodei, CEO-ul Anthropic, care a lansat în urmă cu 11 zile un apel la "încetinirea" dezvoltării AI din cauza riscurilor acesteia, a declarat miercuri pe reţeaua de socializare X că tehnologia urmează o traiectorie "exponenţială" în biologie, recunoscând totodată că importanţa noii descoperiri "nu este deocamdată clară".

Rolul acelui sistem biologic, denumit ART, rămâne necunoscut, precizează compania Anthropic, care a dezvăluit rezultatele sale în sistem de "pre-publicare", într-un studiu ce nu a fost încă examinat şi evaluat de alţi oameni de ştiinţă.

Citat de Anthropic, Feng Zhang, unul dintre pionierii CRISPR, profesor la MIT, consideră "cu adevărat interesantă" identificarea acestor fragmente de ADN repetate şi că descoperirea "merită să fie aprofundată". Dario Amodei a precizat totodată că o echipă de la Universitatea Stanford a descris în mod independent un sistem biologic comparabil, dar diferit.

Înfiinţată în primăvara acestui an, echipa laboratorului de la Anthropic îşi desfăşoară activitatea în regiunea San Francisco şi nu foloseşte patogeni care i-ar putea infecta pe oameni. Toate experimentele sunt realizate de cercetători umani, a precizat compania americană. Dario Amodei nu exclude posibilitatea ca agentul de inteligenţă artificială Claude să opereze el însuşi, în viitor, echipamentele de laborator, "însă cu măsuri de siguranţă adecvate".

Anthropic a lansat la sfârşitul lunii iunie Claude Science, un instrument de lucru destinat cercetătorilor, şi a anunţat că va demara propriile cercetări pentru fabricarea de medicamente împotriva unor boli rare.

Concurentul său, OpenAI, s-a remarcat în cercetările din domeniul matematicii: la începutul lunii septembrie, a anunţat că a rezolvat una dintre cele şapte "Probleme ale Premiului Mileniului", care vizează mecanica fluidelor.

Dario Amodei a evocat din nou, miercuri, obiectivul său de "a vindeca majoritatea bolilor în următorii 5-10 ani", recunoscând totodată că AI nu scurtează, în sine, durata studiilor clinice.