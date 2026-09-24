Marine Le Pen promite că nu va scoate Franța din comanda NATO, dar cu o condiție

Marine Le Pen este favorită în sondaje la câștigarea alegerilor prezidențiale din Franța, programate în primăvara lui 2027. Foto: Getty Images

Marine Le Pen, lidera partidului de extremă dreapta din Franța, Adunarea Națională, a spus joi că nu va scoate Franța din structura de comandă a NATO, dacă va câștiga alegerile prezidențiale, înainte de finalizarea războiului din Ucraina. Le Pen a spus, totuși, că își dorește, în continuare, să scoată Franța din această structură militară, informează Politico.

„Atâta vreme cât avem un război la ușa Europei, acum nu este momentul să acționăm în această privință, dar, desigur, dorința mea de a lua această măsură rămâne”, a spus lidera Adunării Naționale pentru Politico.

Le Pen conduce în sondajele de opinie și are prima șansă de a câștiga alegerile prezidențiale din Franța, care vor fi organizate în primăvara lui 2027, când actualul președinte, Emmanuel Macron, își va încheia mandatul.

Atât Le Pen, cât și Jean-Luc Jean-Luc Mélenchon, candidatul formațiunii de extrema stângă Franța Nesupusă la prezidențiale, vor ca Parisul să părăsească NATO, ceea ce a provocat îngrijorare în rândul liderilor militari ai Alianței Nord-Atlantice, în legătură cu viitoarea politică de apărare a Franței.

Partidul de extremă dreapta Adunarea Națională susține de mai multă vreme retragerea Franței din comanda integrată a NATO, dar comentariile lui Le Pen indică o mică schimbare a poziției sale: ân luna mai, ea a spus că Franța se va retrage în primul său mandat, fără a face referire la războiul din Ucraina, în timp ce președintele partidului, Jordan Bardella, dorea să aștepte un acord de pace între Kiev și Moscova.

Le Pen și Bardella fac campanie sub forma unui „duo prezidențial”, în care Bardella este prezentat drept viitorul prim-ministru al Franței, în cazul în care Le Pen devine președinta Franței.

Le Pen a mai spus că Franța nu ar trebui să intre într-un război cu Rusia, o putere nucleară și a spus că va opri ajutorul financiar acordat Ucrainei, dacă va câștiga alegerile prezidențiale. „Putem să le antrenăm soldații și să le oferim ajutor militar. Nu mai putem oferi asistență financiară Ucrainei și ne pare rău pentru asta,” a spus Marine Le Pen.