Bardella și Le Pen au promis să lucreze împreună „ca duo” în alegeri. Le Pen află săptămâna viitoare dacă poate să candideze

1 minut de citit Publicat la 19:07 05 Iul 2026 Modificat la 19:07 05 Iul 2026

Foto: Profimedia Images

Săptămâna viitoare, un tribunal din Paris urmează să dea verdictul final înaintea alegerilor prezidențiale franceze – dacă Marine Le Pen va putea să candideze la președinție sau dacă rolul va fi asumat de Jordan Bardella. Cu câteva zile înainte de verdict, Le Pen și Bardella s-au angajat să lucreze împreună, relatează Euronews.

Marți, un tribunal de apel din Paris va da verdictul în cazul Le Pen. În prezent, ea este ineligibilă să participe în alegeri din cauza unei condamnări pentru corupție.

Duminică, Le Pen și Bardella au anunțat că, oricare va fi deznodământul, vor lucra împreună ca „duo”.

„Iată un mic mesaj pentru cei care cred că e suficient să ne pună obstacole în cale pentru a ne descuraja. Nu vom fi niciodată descurajați”, a spus Le Pen.

Dacă tribunalul de apel va menține restricția electorală și nu-i va permite să participe la alegrile prezidențiale, Le Pen a promis să-l susțină pe Bardella „în fiecare zi cu multă energie, cu multă determinare și hotărâre”.

„Vreau să-mi reafirm deplinul sprijin, prietenia totală și să-i amintesc că în politică m-am angajat ei”, a declarat și Bardella într-o declarație la un banchet organizat de RN în Lievin, în nordul Franței.

Bardella a spus că speră să o vadă pe Le Pen „aleasă președintă a republicii în câteva luni”.

Bardella și Le Pen au organizat partidul ca să oprească zvonurile

Rassemblement National se aștepta ca cel puțin 1.200 de activiști să participe la evenimentul organizat de partid, însă mai multe locuri au rămas neocupate.

Le Pen și Bardella au folosit evenimentul pentru a pune capăt zvonurilor despre disensiuni în partid. Unii suspectează că există un conflict între cei doi lideri.

Deși programul și agenda partidului nu s-au aflat în centrul discursurilor lor, Le Pen și Bardella i-au atacat totuși pe rivalii lor în cursa pentru Palatul Elysee.

Cei doi lideri ai RN l-au acuzat pe Jean-Luc Melenchon că promovează „o politică rasială” și i-au descris pe Gabriel Attal și Edouard Philippe, cei doi foști premieri, drept „mini-Macroni”.

Le Pen a ajuns în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din 2017 și 2022, însă a pierdut de fiecare dată în fața președintelui Emmanuel Macron.

Acesta nu mai poate candida anul viitor, după ce a ajuns la limita de două mandate consecutive.