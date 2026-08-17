STENOGRAME din ședința lui Bolojan de la Timișoara. „Este puțin probabil să avem Guvern în august. Parlamentarii sunt prin concedii”

Președintele PNL, Ilie Bolojan, la Timișoara. Foto: Captură Antena 3 CNN

Președintele PNL, Ilie Bolojan, le-a spus liberalilor din Timiș, luni seara, într-o ședință, că este puțin probabil ca în luna august sa poată fi votat un nou Guvern. „(n.r. - Parlamentarii) Sunt plecați prin concedii în această perioadă. Dacă mâine s-ar convoca Parlamentul cu prezență fizică, probabil că o parte ar lipsi. Atunci, cei care gândesc aceste lucruri probabil și-au luat în calcul că luna august nu este cea mai potrivită lună”, a afirmat el, potrivit stenogramelor.

STENOGRAME din ședința PNL Timiș. Bolojan spune că este puțin probabil să avem Guvern în august: „Parlamentarii sunt prin concedii”

„În imagine să avem peste 9% deficit din PIB. Un procent din PIB înseamnă cam 20 de miliarde, rotunjit. Deci gândiți-vă că aveam 180 de miliarde și peste 35 de miliarde de euro cheltuiam în plus față de cât ne puteam permite. Iar dobânzile pe care le plătea România și le plătește anul acesta sunt undeva cam de 60 de miliarde de lei, ceea ce înseamnă undeva în jur de 11-12 miliarde de euro. Și le spuneam și colegilor noștri primari că tot programul „Anghel Saligny”, toate investițiile din România în ultimii cinci ani de zile la primării sunt 55 de miliarde de lei.

În termen reali, ca să votezi un guvern, trebuie să convoci Parlamentul. Votul nu se poate face decât fizic, cu prezență fizică. Parlamentarii, și eu sunt tot parlamentar, deci pot să vorbesc cu tine și domnul Pîslaru, dar nu o să-i găsești de muncă. Sunt plecați prin concedii în această perioadă. Dacă mâine s-ar convoca Parlamentul cu prezență fizică, probabil că o parte ar lipsi. Atunci, cei care gândesc aceste lucruri probabil și-au luat în calcul că luna august nu este cea mai potrivită lună, dacă nu există o majoritate puternică care să susțină un nou Guvern, să se convoace Parlamentul pentru această problemă. Norocul nostru și șansa noastră este că la legile care țin de fonduri europene pot să votez și de pe tabletă. Atunci au putut fi trecute legile pentru că, indiferent pe unde erau, au putut să voteze, ceea ce a fost un lucru bun, trebuie să recunoaștem acest lucru.

În condițiile în care, înțeleg, ăsta e punctul meu de vedere, și ăsta e un punct de vedere personal, dar trebuie să discut cu colegii din partid, nu voi avea de votat un Guvern care să aibă garanția că duce România în direcția bună. Atunci, cel mai corect lucru este să stăm în opoziție. În principiu, dacă putem face parte dintr-un Guvern de care avem garanția că duce România în direcția bună, face ceea ce trebuie, atunci, dacă suntem în guvernare, putem să facem ceva pentru țara asta, să ținem primarii și așa mai departe. Dar gândiți-vă că e foarte greu. Și cei care sunteți consilieri locali știți asta. Să ai 15%, cât avem noi, și să obții voturi de 50%. În Parlament nu e foarte sigur”, a spus Bolojan.

Astfel, el a spus că „decât să fii întro coaliție care nu face ce trebuie, „mai bine stai în opoziție”.

„Deci, decât să fii într-o coaliție de guvernare care nu face ce trebuie, mai bine stai în opoziție, pentru că dacă te duci totuși în acea coaliție și nu faci ce trebuie, România intră într-o fundătură și atunci, cum să vă spun, vei achita nota de plată pentru asta. Adică îți dai seama că cineva cu care te-ai asociat la o firmă, ca să dau un exemplu dintr-o companie, te înșală. Îți creează probleme. Mai bine te desparți de el și fiecare merge pe drumul lui, dacă mai facem confirmarea că el tot așa repartizează. E foarte plastic, am încercat să dau un exemplu din business”, a mai spus el.

Întrebat despre „amendamentul Fritz” admis luni de CCR, care îl obligă pe primarul actual al Timișoarei, Dominic Fritz, să își depună mandatul în 30 de zile din cauza conflictului de interese, Bolojan a spus că nu a avut timp să afle exact ce s-a întâmplat.

„Vă rog să mă credeți că, neavând timp de citit și de văzut, pur și simplu n-am de făcut niciun fel de comentariu. Deci, prima dată trebuie văzută care este motivația Curții Constituționale, dacă au acceptat într-adevăr că acea propunere, care, în practică, e una retroactivă, o considerăm bună, regulată. Dacă este așa, deci dacă este așa cum avem și la Primăria Sectorului 6 din București, de nu mai e primar, pentru că a renunțat la mandat pentru că a câștigat Primăria Generală, sau cum mai sunt, la vreo 10 primării din România, sunt două situații. Ori unul dintre viceprimari, într-o primă etapă, devine primar interimar, după care Guvernul, care va fi, poate să convoace și să organizeze alegeri.

E adevărat că legea dă un termen, știu, dar nu s-a respectat mereu. Dar poate să facă toamna asta, mai spre sfârșit. Poate să facă la primăvară. E posibil să se întâmple asta. Din punctul meu de vedere, fac un comentariu administrativ, nu politic. În momentul în care e perturbare la primărie, localitatea nu are de câștigat. Acum sunt proiecte de mișcare și Timișoara, și Oradea, și Clujul sunt într-o competiție. Fiecare vrea să se dezvolte, iar ca să se dezvolte, ai nevoie de o anumită stabilitate guvernamentală. Nici pentru România faptul că se schimbă miniștrii odată pe an nu e bine. Că asta știți foarte bine. Dar în momentul ăsta, îți trebuie o anumită perioadă de timp.

Deci nu cred că este bine, să spunem pentru Timișoara, că asta nu mai depinde de noi, din punct de vedere al dezvoltării. Trebuie să vă căutați cei mai buni candidați pe care îi aveți”, a mai spus Bolojan.

Curtea Constituţională a României a decis, luni, că „amendamentul Fritz” din Legea ANI este constituțional. Acesta presupune încetarea de drept a funcției/demnitații publice la 30 de zile de la intarea în vigoare a legii pentru cei care sunt declarați definitv în conflict de interese.

USR a atacat la Curtea Constituțională a României (CCR) Legea ANI, la o zi după ce aceasta a fost adoptată de Parlament cu amendamentul „Fritz”, depus de PSD, și amendamentul AUR privind averile partenerelor demnitarilor.

Peste 120 de persoane sunt vizate de acest amendament.