Peste 120 de persoane sunt vizate de „amendamentul Fritz” din Legea ANI

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: INQUAM PHOTOS - George Călin

Peste 120 de persoane sunt vizate de „amendamentul Fritz” din Legea ANI, care prevede pierderea mandatului sau a funcţiei în cazul în care există decizii definitive în instanţă privind încălcarea regimului incompatibilităţilor şi conflictului de interese. Printre cei care îşi vor pierde funcţia este şi primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, care a primit în luna iunie o decizie definitivă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin care a fost declarat în conflict de interese, scrie Agerpres.

La începutul lunii august, el a fost sancţionat cu diminuarea indemnizaţiei de primar cu 10%, pentru o perioadă de şase luni. Amendamentul declarat constituţional luni de CCR a fost introdus în lege de către PSD, în timpul dezbaterilor din Parlament, fiind susţinut şi de AUR.

Articolul introdus în lege are următorul conţinut: „Persoanelor faţă de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese şi pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicţiei prevăzute de lege, calculat de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a hotărârii judecătoreşti, le încetează de drept funcţia, demnitatea publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”.

Pe 3 august, Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a arătat, într-un comunicat de presă, că susţine „consolidarea cadrului legislativ în materia integrităţii prin adoptarea unor soluţii care să elimine posibilitatea ca încălcarea regimului conflictului de interese să poată fi tratată ca o simplă consecinţă pecuniară”.

Tot atunci, ANI spunea că monitorizează 122 de cazuri aflate sub interdicţia de trei ani de la încetarea mandatului/funcţiei, aplicată persoanelor identificate în conflict de interese sau incompatibilitate. Conform ANI, 75% dintre cele 122 de cazuri privesc persoane declarate în conflict de interese în timp ce ocupau funcţii elective.

În legătură cu sancţiunile aplicate, pentru nouă persoane nu au fost dispuse măsuri sau măsurile au fost anulate în instanţă, iar pentru celelalte măsurile au constat în diminuarea salariului/indemnizaţiei cu 5 - 20%, pe o durată de 1 - 6 luni.

Potrivit Agenţiei Naţionale de Integritate, 47 dintre persoanele vizate continuă să ocupe funcţii pentru care completează declaraţii de avere şi interese din care: 22 dintre cele declarate în conflict de interese pe funcţie electivă continuă să ocupe o funcţie electivă, 22 dintre cele declarate în conflict de interese pe funcţie publică continuă să ocupe o funcţie publică.

Cele 122 de persoane sunt cele pentru care inspectorii Agenţiei au emis un raport de evaluare rămas definitiv prin neatacare în termenul legal, respectiv pentru care există hotărâre judecătorească definitivă comunicată.

În această statistică nu sunt incluse persoanele aflate în termenul de contestare a raportului, cele care fac obiectul unor acţiuni în instanţă aflate în desfăşurare sau pentru care decizia instanţei nu a fost încă comunicată.

Curtea Constituţională a României a decis, luni, că „amendamentul Fritz” din Legea ANI este constituțional. Acesta presupune încetarea de drept a funcției/demnitații publice la 30 de zile de la intarea în vigoare a legii pentru cei care sunt declarați definitv în conflict de interese.

În același timp, CCR a respins amendamentul AUR, privind declarațiile de avere ale concubinelor, pe care l-a declarat neconstituțional. Curtea a decis că este neconstituțională publicarea declarațiilor de avere ale demnitarilor, nu doar cele ale soților/soțiilor.

USR a atacat la Curtea Constituțională a României (CCR) Legea ANI, la o zi după ce aceasta a fost adoptată de Parlament cu amendamentul „Fritz”, depus de PSD, și amendamentul AUR privind averile partenerelor demnitarilor.

Și Președintele Nicușor Dan a atacat în 10 august Legea ANI. Sesizarea președintelui României vizează un amendament depus de AUR care obligă partenerele de viață ale demnitarilor să își publice declarațiile de avere și de interese. Același amendament a fost atacat la CCR și de USR și PNL.