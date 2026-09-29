Unul dintre miniştrii propuși de Siegfried Mureșan nu crede că trece Guvernul. El a primit aviz favorabil

Unul dintre miniştrii propuși de Siegfried Mureșan nu crede că trece Guvernul / Foto: Agerpres

Cseke Attila, propus ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, a declarat marţi că nu crede că Guvernul Siegfried Mureşan va fi învestit miercuri în plenul reunit al Parlamentului.

"Dacă vorbiţi de Guvernul despre al cărui program de guvernare vorbim, eu cred că nu va fi învestit", le-a spus el jurnaliştilor, după audierea în comisiile parlamentare de specialitate.

Întrebat, de asemenea, dacă există posibilitatea unui Guvern PSD - UDMR, Cseke Attila a răspuns: "După votul de mâine, dacă votul de mâine va reflecta ceea ce grupurile parlamentare au spus până acum, ceea ce prefigurează că acest Guvern nu poate fi învestit, sigur, domnul preşedinte Dan are această prerogativă constituţională de a nominaliza un nou premier desemnat. Şi se va discuta pe acea nominalizare. Noi susţinem în continuare ceea ce am susţinut din mai, anul acesta, şi anume că varianta cea mai bună este aceea de refacere a coaliţiei între cele patru partide care au fost în coaliţie până în sfârşitul lui aprilie".

"Nu este fezabilă pentru noi astăzi" varianta unui Guvern PSD - UDMR, a completat el.

Cseke Attila, ministrul propus al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, a primit aviz pozitiv în Comisiile parlamentare reunite pentru administraţie publică. S-au înregistrat 23 de voturi „pentru” şi 2 voturi „împotrivă” şi 15 abţineri.