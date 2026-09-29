Reuters: Un raport secret al Anthropic spune că modelele sale AI „sunt un risc existențial pentru omenire”

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Anthropic pregătește o listare la bursă în cursul anului viitor, despre care mulți se așteaptă să evalueze compania la aproximativ 2.000 de miliarde de dolari. Venirea companiei pe Wall Street va urma ofertei publice derulate de SpaceX în iunie, a cărei evaluare de 2.000 de miliarde de dolari în prima zi s-a datorat în mare parte propriilor eforturi în domeniul AI. OpenAI, cealaltă mare companie americană din domeniul AI, și-a anunțat la rândul său planurile pentru o ofertă publică. Mai interesant este, însă, documentul care a fost publicat înaintea listării, în care se susține că modelele sale AI ar putea reprezenta un „risc catastrofal sau existențial pentru omenire” și că se pot „opune” procedurilor de shutdown, potrivit documentului pentru oferta publică inițială (IPO) obținut de Reuters și citat de CNN.

IPO-ul Anthropic ar putea aduce zeci de miliarde de dolari unei companii cu nevoi uriașe de capital. Dar compania din spatele Claude avertizează și în document că modelele sale AI pot manifesta „comportamente de autoprezervare”, au încercat să „ascundă sau să manipuleze informații” și au avut comportamente „asemănătoare șantajului”, potrivit relatării.

Seria de listări la bursă ale companiilor AI le oferă investitorilor individuali și instituționali șansa de a profita de boom-ul AI, dar aduce și mai multă transparență asupra activității acestor companii. Listările au loc, însă, pe fondul unor preocupări tot mai mari privind evoluția și capabilitățile AI.

Un agent AI al OpenAI, principalul rival al Anthropic, a pătruns într-o bază de date din sistemul medical australian, a dezvăluit, săptămâna trecută, prim-ministrul țării. OpenAI a mai anunțat, vineri, că agenții săi au sondat fără autorizație trei site-uri ale guvernului american, dar în acel caz nu au obținut date care nu erau publice.

Avertisment important

Într-un prospect de listare, companiile prezintă, de regulă, investitorilor o listă a riscurilor cu care se confruntă, precum procesele sau presiunile concurențiale, atunci când își expun argumentele pentru o investiție. Rareori sunt avertismentele, însă, atât de grave. Anthropic a dedicat 80 de pagini factorilor de risc în prospectul ajuns în presă, semnificativ mai mult decât cele 48 de pagini consacrate descrierii activității sale, potrivit Reuters.

Anthropic nu a răspuns unei solicitări de comentarii din partea CNN.

Documentul va alimenta probabil preocupările tot mai mari legate de riscurile pe care AI le-ar putea reprezenta pentru omenire. La începutul acestei luni, Jacob Coxon, fost cercetător Anthropic, a atras atenția publicului după ce a părăsit compania și a scris pe Twitter că „oamenii care construiesc AI cred cu sinceritate că ne-ar putea ucide pe toți până la sfârșitul deceniului”.

Anthropic este una dintre principalele companii care dezvoltă AI, iar directorul său general, Dario Amodei, a răspuns postării lui Coxon printr-un eseu de aproximativ 3.800 de cuvinte, în care a cerut încetinirea ritmului dezvoltării AI și introducerea unor mecanisme de protecție. El i-a spus și lui Anderson Cooper de la CNN că este mai degrabă de acord decât în dezacord cu Coxon. Amodei a scris în eseul său că riscurile sunt serioase, chiar dacă beneficiile ar putea transforma omenirea în bine.

Alți reprezentanți ai industriei, printre care directorul general al Hugging Face, companie ale cărei sisteme au fost compromise în timpul unui test de modelele AI ale OpenAI atunci când acestea au acționat fără autorizație, consideră însă că temerile sunt exagerate.

Președintele Donald Trump urmează să se întâlnească, marți, cu directori din industrie, inclusiv Amodei, în cadrul unui summit menit să ducă la un consens în acest sector. Trump s-a opus în repetate rânduri apelurilor pentru reglementarea AI și a respins preocupările legate de acest domeniu drept o „farsă”.

Marile companii AI trebuie să atragă sume uriașe pentru a-și finanța planurile costisitoare de dezvoltare, iar cheltuielile masive ale marilor companii tehnologice pentru infrastructura de calcul și recrutarea de specialiști AI au provocat neliniște pe Wall Street.

Documentația confidențială pentru IPO-ul Anthropic oferă și noi informații despre situația financiară a companiei. Potrivit Reuters, aceasta a înregistrat pierderi de 42 de miliarde de dolari în 2025. Compania intenționează să cheltuiască 518 miliarde de dolari în următorii ani pentru servicii de cloud computing și alte obligații legate de infrastructură și a precizat că aproape un sfert din veniturile sale de anul trecut au provenit de la doar doi clienți.

Anthropic a fost evaluată ultima dată, în luna mai, la 965 de miliarde de dolari.