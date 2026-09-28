Doar 150 de aspreți mai sunt în râul Vâlsan. 114 sunt blocați pe 450 de metri. Peștele care trăiește doar în România trebuie salvat

Asprete. Foto: Captură Antena 3 CNN

Aspretele este cel mai rar pește de apă dulce din Europa și trăiește într-un singur loc din lume, în râul Vâlsan din Argeș. În acest an, cercetătorii au găsit 150 de exemplare, însă cele mai multe trăiesc între un prag de beton și o stație de epurare care poluează râul. Specialiștii spun că soluțiile există, dar intervențiile trebuie făcute rapid pentru ca acest pește unic să nu dispară.

450 de metri de râu găzduiesc mai mult de trei sferturi dintre aspreții găsiți în acest an. Este o suprafață foarte mică pentru supraviețuirea unei specii care există doar în râul Vâlsan.

„Aspretele este cel mai rar pește de apă dulce din Europa și, poate, chiar din lume. Este între ciocan și nicovală: fie îl salvăm acum, fie îl pierdem pentru totdeauna. Aspretele există doar în râul Vâlsan, într-un singur loc de pe Pământ. Anul acesta, 114 aspreți, adică 76% din cei 150 identificați, mai trăiesc pe doar 450 m de râu, o lungime ce reprezintă mai puțin de 5% din cei circa 10 km de râu pe care a fost confirmată prezența speciei”, spune Alex Găvan, fondatorul programului „Aspretele Trăiește”.

Poluarea, debitul scăzut al apei și barierele construite pe râu reduc spațiul în care aspretele poate trăi. Tocmai de aceea, specialiștii încearcă să refacă legătura dintre mai multe porțiuni ale râului și să îmbunătățească starea apei.

„Fundația Centura Verde și partenerii săi lucrează pentru conservarea speciei. Pe 22 septembrie, fundația, în calitate de coordonator, a depus spre finanțare, la Comisia Europeană, proiectul LIFFASPRETE, având ca parteneri universități din Austria și din Ungaria, precum și o fundație din Olanda, alături de consultanți științifici de specialitate din Franța, Germania și România”, a mai spus Găvan.

Planurile pentru salvarea speciei există, de la îndepărtarea barierelor până la refacerea habitatului și reproducerea controlată. Însă pentru asprete, fiecare an în care problemele râului rămân nerezolvate poate însemna o nouă pierdere.