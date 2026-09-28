Panourile fotovoltaice funcționează și sub apă. China tocmai le-a testat cu succes, la 10 metri adâncime

1 minut de citit Publicat la 16:02 28 Sep 2026 Modificat la 16:02 28 Sep 2026

China a testat cu succes panouri solare la 10 metri sub apă. Sursa foto: Getty Images

O echipă de oameni de ştiinţă din China a testat cu succes panouri solare la 10 metri sub apă, informează luni agenţia de presă WAM, potrivit Agerpres.

Concepute pentru a capta lungimile de undă ale luminii solare care pot traversa apa de mare, panourile au generat energie din lumina soarelui la o adâncime de 10 metri în timpul unui test de două ore desfăşurat în apropierea Insulelor Weizhou, în largul coastei de sud a Chinei.

Testele de laborator sugerează că acestea ar putea funcţiona continuu timp de mai mulţi ani.

Studiul, publicat în revista ştiinţifică Joule, avansează cercetarea în domeniul energiei solare subacvatice. Studiile anterioare s-au concentrat pe adâncimi de doar doi metri sau mai puţin.

Unul dintre cele mai mari obstacole în calea generării de energie solară subacvatică este faptul că o mare parte din energia solară este absorbită sau dispersată de apă.

Lumina albastră şi verde, însă, poate ajunge la adâncimi mai mari, ceea ce i-a determinat pe cercetători să dezvolte celule solare concepute pentru a profita la maximum de aceasta.

Câtă energie generează panourile solare sub apă

Oamenii de ştiinţă au folosit aşa-numitul perovskit, un mineral folosit ca alternativă la siliciul utilizat la majoritatea panourilor solare, ce poate fi ajustat pentru a absorbi diferite lungimi de undă ale luminii.

În cadrul testelor de laborator care au recreat condiţiile de la 10 metri sub apă, celulele au transformat în energie electrică aproximativ 35% din lumina solară primită.

Cercetătorii au testat apoi versiuni mai mari în Marea Chinei de Sud. La 10 metri adâncime, acestea au generat 324 de miliwaţi-oră în decurs de două ore - o cantitate mică, dar care a depăşit totuşi aşteptările cercetătorilor.

Pe baza testelor efectuate, cercetătorii estimează că acestea ar putea funcţiona continuu la 10 metri sub nivelul mării timp de aproximativ cinci ani şi jumătate.