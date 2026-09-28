"Am salvat oile regelui". Trei femei, găsite vinovate după ce au furat miei de pe domeniul lui Charles și au refuzat să-i înapoieze

Femeile au spus că oile sunt "încă în viață și sănătoase", într-un sanctuar pentru animale. FOTO: Hepta

Trei femei au fost găsite vinovate de furtul unor miei de pe domeniul Sandringham al regelui Charles. Rosa Sharkey și Sarah Foy, ambele în vârstă de 26 de ani, și Rose Patterson, în vârstă de 37 de ani, au apărut în fața Tribunalului Penal din Norwich, unde un juriu format din 12 persoane, cinci bărbați și șapte femei, a pronunțat în unanimitate verdictul de vinovăție, potrivit People.

Sharkey le-a spus magistraților că au luat animalele în speranța de a-i deschide ochii regelui asupra "realității creșterii oilor".

Pe 24 mai 2023, cele trei femei, membre ale grupului Animal Rising, au mers la Appleton Farm, aflată pe domeniul Sandringham, și au escaladat un gard electric de mică înălțime pentru a ajunge la turma de oi. Au petrecut câteva ore printre animale, până când acestea s-au obișnuit suficient cu prezența lor pentru ca fiecare dintre femei să poată lua câte un miel.

Au fugit cu ajutorul unui bărbat care conducea o dubă de mici dimensiuni și care nu a fost judecat împreună cu cele trei femei.

Trei ani mai târziu, femeile au spus că oile sunt "încă în viață și sănătoase", într-un sanctuar pentru animale, și că "nu au nicio intenție să le înapoieze".

"Știam că, dacă aș fi spus [poliției unde se află], mieii ar fi fost duși înapoi pentru a fi sacrificați", a declarat Sharkey.

Ea a adăugat că este de părere că regele Charles, în vârstă de 77 de ani, "ar fi fost de acord cu salvarea mieilor", având în vedere pasiunea sa personală pentru conservarea naturii și eforturile de salvare a animalelor.

"Regele spune că este ecologist și iubitor de animale", a spus ea. "Realitatea creșterii oilor este destul de bine ascunsă, lucrurile cu care se confruntă acestea în abator și impactul asupra terenurilor nu sunt lucruri cu care el ar fi de acord."

În afară de faptul că nu au dezvăluit locul sanctuarului în care au dus mieii furați, Sharkey a spus că grupul "a vrut să fie deschis în privința a ceea ce am făcut, astfel încât faptele să fie cunoscute".

Au mers chiar până la a publica online fotografii cu animalele, precum și imagini cu ele însele stând în fața porților Castelului Windsor, ținând pancarte pe care scria: "Am salvat oile regelui".

Sandringham este doar unul dintre domeniile unde regele deține terenuri agricole și animale; însă are o legătură aparte cu familia regală.

Nepotul regelui, James, conte de Wessex, a lucrat ca muncitor agricol pe domeniu în timpul verii. Fiul în vârstă de 18 ani al prințului Edward și al Sophiei, ducele și ducesa de Edinburgh, a fost văzut conducând tractoare și "punând mâna la treabă", spre surprinderea unora dintre angajații care lucrează de mult timp pe domeniul din Norfolk.

"Toată lumea este atât de obișnuită să-l vadă pe James mereu elegant, alături de familia sa, la evenimentele de Crăciun și Paște, încât a trebuit să mă uit de două ori", a declarat recent un angajat pentru The Sun.

"Poate că este nepotul regelui", a adăugat angajatul, "dar este mai mult decât dispus să se murdărească pe mâini și să pună umărul la treabă".

Regele Charles este pasionat de viața la țară, iar despre monarh se spune că "nu ar putea fi mai mândru știind că membrii mai tineri ai familiei regale îi împărtășesc pasiunea".