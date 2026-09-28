Cinci proiecte esențiale pentru apărarea europeană au fost aprobate în Consiliul UE. România participă la toate inițiativele

3 minute de citit Publicat la 16:51 28 Sep 2026 Modificat la 16:51 28 Sep 2026

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat, luni, cinci proiecte de apărare. Acestea sunt acum eligibile pentru finanțare de la bugetul UE și prevăd măsuri defensive în spațiu, în aer și pe mare, inclusiv contra dronelor, relatează Reuters, citat de Agerpres.

Proiectele defensive europene de interes comun (EDPCI) le permit țărilor europene să lucreze împreună în cadrul unor inițiative de apărare majore care ar fi prea mari și prea complexe pentru a fi dezvoltate de un singur stat membru, se arată într-un comunicat al Consiliului UE.

Cele cinci proiecte europene sunt DECODER (Drone and Counter-Drone European Resolve), IMSD (Integrated Maritime and Seabed Defence), SPACE, EU-FIAMD (EU Federated Integrated Air and Missile Defence including Early Warning) și EFW (Eastern Flank Watch).

Aceste proiecte au fost propuse, inițial, de Comisia Europeană în luna iulie.

„Lucrând îndeaproape cu partenerii noștri Norvegia și Ucraina, împreună luăm măsuri decisive pentru a proteja spațiul, cerul nostru, mările noastre, cablurile submarine și cetățenii noștri, care depind de ele”, a declarat ministra apărării irlandeză, Helen McEntee. Irlanda deține, în prezent, președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.

În cadrul programului industriei de apărare europene, pentru EDPCI a fost stabilit un buget de 325 de milioane de euro, în viitor fiind posibilă disponibilizarea unor fonduri suplimentare.

Pe 3 iulie 2025, Comisia a prezentat o propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind înființarea Proiectelor Europene de Interes Comun, ca parte a obiectivelor EDIP de modernizare a industriei europene de apărare.

Regulamentul EDIP introduce EDPCI drept viitoare proiecte industriale ambițioase, dezvoltate în cooperare, menite să aducă beneficii unei părți mai largi a UE și deschise participării Norvegiei și Ucrainei.

În medie, la fiecare proiect participă 18 state membre, iar Ucraina este implicată în patru dintre cele cinci proiecte.

Comisia urmează să participe la EDPCI, să ofere sprijin financiar și să continue să ajute statele membre să își coordoneze implementarea. De asemenea, va monitoriza progresele în raport cu etapele convenite, pentru a sprijini finalizarea la timp a proiectelor.

Cele cinci proiecte sunt esențiale pentru apărarea viitoare a blocului și statelor asociate

În cadrul Programului European pentru Industria de Apărare (EDIP), în valoare de 1,5 miliarde de euro, Comisia a alocat 325 de milioane de euro pentru sprijinirea lansării și implementării EDPCI. Decizia de astăzi reprezintă unul dintre principalele rezultate ale EDIP, program care urmărește să sprijine industria europeană de apărare în creșterea capacității de producție și să contribuie la dezvoltarea capabilităților militare esențiale pentru interesele de securitate și apărare ale Uniunii și statelor sale membre.

Proiectele industriale se concentrează asupra a cinci domenii prioritare:

drone și sisteme de combatere a dronelor;

apărare maritimă și a infrastructurii de pe fundul mării;

spațiu;

apărare aeriană și antirachetă;

consolidarea securității de-a lungul flancului estic al UE.

Proiectele au fost selectate în urma unei invitații lansate de Comisie statelor membre pentru depunerea unor propuneri care ar putea primi statutul de EDPCI.

EDPCI sunt proiecte industriale de mare amploare care oferă statelor membre un cadru de cooperare pentru inițiative majore în domeniul apărării, prea mari sau prea complexe pentru a fi dezvoltate individual de fiecare țară.

Prin sprijinirea cooperării pe termen lung, acestea vor consolida industria europeană de apărare și vor îmbunătăți capacitatea UE de a răspunde provocărilor comune de securitate, în concordanță cu prioritățile NATO în materie de capabilități. Proiectele sunt concepute pentru a acoperi întregul proces, de la dezvoltarea unei capabilități până la desfășurarea și utilizarea acesteia.

Pașii următori

Comisia va colabora acum îndeaproape cu statele membre participante pentru a sprijini implementarea proiectelor și pentru a monitoriza progresele în raport cu obiectivele și etapele convenite.

EDPCI sunt concepute ca proiecte pe termen lung, care vor continua și după încheierea actualei perioade de finanțare a EDIP. În viitor ar putea fi identificate și alte EDPCI, pe lângă cele aprobate astăzi. Sprijinul Uniunii ar putea continua și în cadrul următorului Cadru Financiar Multianual, inclusiv prin Fondul european pentru competitivitate propus de Comisie.