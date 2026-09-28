Containere transformate în soluții pentru energia viitorului. Ce tehnologii sunt dezvoltate pentru stocarea energiei

Containerele care pot stoca energia. Soluția prezentată la Energy Expo pentru una dintre marile provocări ale României. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Containerele maritime nu mai înseamnă doar spații pentru transportul mărfurilor. Modificate și adaptate în funcție de proiect, acestea pot deveni structuri pentru evenimente, spații modulare sau chiar soluții dedicate stocării energiei. La Energy Expo 2026, producătorii au prezentat tehnologii și modele care pot fi personalizate pentru nevoi diferite, inclusiv pentru una dintre marile provocări ale industriei: capacitatea de stocare a energiei.

Ioana Ciobanu, reporter Antena 3 CNN: Aș vrea să vă întreb, în primul rând, care sunt noile tehnologii, noile nișe pe care vă axați în 2026? Şi cum această acest sector?

Valerian Toniţă, producător de construcţii modulare: Ce ne poate reprezenta pe noi cel mai bine sunt containerele tehnice, onorăm partea de containere tehnice modulare, construcții modulare, dar și containere maritime pentru partea de storage (n.r.: sistemul de stocare) energie. Ceea ce avem cea mai mare dificultate, în momentul de față, și în România este capacitatea de stocare a energiei. Suntem pe planul ăsta aici, la Energy Expo, să venim cu noi proiecte și o nouă viziune la ceea ce se întâmplă și restul lumii.

"O să avem și partea de autorizație de construcție, până la 150 m²"

Ulterior, acesta a mai făcut următoarele precizări: "Suntem prezenți, de altfel, pe partea de închiriere, facem și partea de evenimente – special, la aceste tipuri de evenimente, cu containere sanitare, fose modulare și altfel de construcții, care se pot personaliza, dar și închiria, nu doar la vânzare. Ceea ce ne prezintă, oricum, cel mai mult sunt și această parte de containere de construcții modulare, dar nu numai, și containere individuale cu finisaje premium".

În continuare, avem aici la acest târg, niște containere personalizate, care au fost făcute special, supraetajate și dedicate pentru cei care își doresc, de exemplu, să-și organizeze propriu eveniment, nu numai static, dar și mobil, pe anumite structuri – fie structuri permanente, fie structuri provizorii. Sunt niște containere maritime modificate, se pot face la comandă; durează, deși, proiectarea, în anumite circumstanțe, ne putem mișca mai repede, dacă le avem pe stoc. Dar, nu întotdeauna, necesită partea de autorizații și de autorizație de construcții, mai ales, pentru că... unde ne îndreptăm acum? Este să avem și noi, în România, o facilitate pentru a le amplasa. Adică, o să avem și partea de autorizație de construcție, până la 150m². Şi ne dorim asta: să putem să onorăm orice tipuri de construcții într-un mod mai rapid și mai facil.

Ioana Ciobanu, reporter Antena 3 CNN: Aţi menţionat la început partea de storage de energie, spuneţi-ne mai multe detalii.

Valerian Toniţă, producător de construcţii modulare: De fapt, aceste containere, cum vedem și aici, mulți parteneri își depozitează aceste baterii în aceste containere. Practic, sunt niște structuri făcute, special, să reziste pardoseala, partea de deportant o să fie mult mai rigidă, față, de exemplu, de un container modular, unde noi realizăm această zonă rezidențială, care a fost făcută, de exemplu, pentru o terasă, pentru un foișor. Diferă foarte mult partea de structură. Aici se face cu niște calcule structurale și noi putem să onorăm fie pe partea de echipamente de tratare a apei, fie pentru extragere de petrol, sunt foarte multe niște dedicate pe această structură, fie de maritim, fie de modular, așa cum am spus și mai devreme.

Timp de trei zile, la Energy Expo 2026, companii și specialiști din industria energiei au prezentat soluții pentru provocările prezentului și tehnologiile care pot modela consumul de energie din anii următori.

Un sistem all-in-one cu invertor și baterie, parcarea care produce energie verde, dar şi roboți, panouri fotovoltaice plutitoare și baterii pe roți se numără printre tehnologiile care au fost prezentate la cel mai amplu târg dedicat sectorului energetic din Europa de Sud-Est.